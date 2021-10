Covid, le notizie di oggi. Green Pass, scaricati 100 milioni di certificati. Continua il presidio al porto di Trieste, tutta Italia in zona bianca

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, lunedì 18 ottobre 2021 su vaccini e Green pass. Nelle ultime 24 ore 2.437 contagi su 381.051 tamponi e 24 morti: è quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Il tasso di positività è allo 0.6%. Primo lunedì con Green pass obbligatorio a lavoro: oltre 100 milioni di certificati scaricati. Segnalate code in farmacia e hub sanitari in varie città. Continuano le proteste no Green pass: al porto di Trieste presidio fino al 20 ottobre. Tutta Italia in zona bianca. L'81,23% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale, terza dose a 590.506 persone.

Nel mondo 240.666.769 contagi e 4.898.502 morti. Regno Unito, altri 45mila nuovi casi di Covid in 24 ore, allarme dei medici: "Reparti di pronto soccorso sull'orlo del baratro".

