Covid, le news di oggi, Speranza: “Con i vaccini avremo estate tranquilla”. I medici: “Difficoltà a somministrare quarta dose”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi, giovedì 12 maggio 2022. Nel bollettino di ieri 42.249 casi e 115 morti. Edcd: "Stop obbligo mascherine in volo dal 16 maggio". Ministro Speranza: "Con i vaccini avremo estate tranquilla". Ordini medici: "Registriamo difficoltà a somministrare quarta dose". Gli esperti avvertono sul rischio di un nuovo picco di contagi dopo l'estate con varianti Omicron sotto osservazione. Palù (Aifa): "Possibile vaccino per tutti anti Omicron in autunno".

