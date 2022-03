Covid Italia, news di oggi: in calo contagi e decessi, stop alla quarantena per chi arriva in Italia da Paesi extra Ue

Continuano a calare contagi e ricoveri covid in Italia ma ora anche i decessi sembrano frenare.Nell'ultimo bollettinoregistrati altri 17.981 casi e 207 morti per Covid. Salgono a 12.782.836 i contagi da inizio pandemia in Italia mentire il totale dei decessi è di 154.767 da inizio pandemia. Nelle 24 ore sono stati effettuati 198.513 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività al 9,1% (-0,6%). I casi attuali sono 1.099.934 (-22.344), i guariti 11.528.135 (+40.415). Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno suddivisi regione per regione:

Lombardia: +1.388

Veneto: +1.253

Emilia Romagna: +1.342

Campania: +1.380

Lazio: +2.324

Piemonte: +1.342

Toscana: +1.008

Sicilia: +1.606

Puglia: +1.537

Liguria: +365

Friuli-Venezia Giulia: +186

Marche: +579

Abruzzo: +459

Calabria: +1.613

P.A Bolzano: +194

Umbria: +311

Sardegna: +385

P.A Trento: +111

Basilicata: +239

Molise: +140

Valle d'Aosta: +10

Da oggi stop alla quarantena per chi arriva in Italia da Paesi extra Ue. Prosegue la compagnia vaccinale con 48.2 milioni di vaccinati completi e 37.5 milioni di terze dosi. Sottosegretario alla Salute Costa: "Si va verso dose annuale come per l'influenza". Il contagio frena anche a livello globale Secondo i dati dell'Oms, nel mondo ci sono stati oltre 430 milioni di casi confermati di Covid-19 con 5,9 mln di decessi ma la curva del contagio settimanale è in continuo calo