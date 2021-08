Afghanistan in mano ai talebani, primo volo con 85 afghani verso Italia con ponte aereo. Continua la fuga dei civili. Le ultime news

Le ultime news sull'Afghanistan in mano ai talebani. "Garantiremo diritti delle donne islamiche ma sotto la sharia" hanno spiegato i leader del movimento integralista islamico in conferenza stampa dopo la presa di Kabul. Le giornaliste tornano in tv ma in tanti non si fidano, hanno paura e continuano a cercare una fuga all'estero. "Abbiamo liberato l'Afghanistan dagli stranieri, ora pronti a governare" assicurano gli islamisti. Ancora folla all'aeroporto di Kabul nel tentativo di fuggire ma la situazione nello scalo della capitale sembra meno caotica dei giorni scorsi grazie anche all'intervento dei militari Usa. Primo volo con 85 afghani verso Italia con ponte aereo che nel prossime ore ne imbarcherà altre 150. Intanto gli Usa hanno evacuato più di 3.200 persone dall'Afghanistan, compreso il personale statunitense, utilizzando aerei militari. Oltre a queste persone, quasi 2mila rifugiati afgani sono stati evacuati negli Stati Uniti. In occidente si discute dei corridoi umanitari. Draghi dice che accoglieremo gli afghani, ma solo “quelli che hanno collaborato con noi”. Biden e Johnson hanno concordato un vertice G7 a distanza per la prossima settimana per discutere una strategia e un approccio comuni. La Gran Bretagna ha annunciato che accoglierà fino a 20mila afghani in fuga dal loro Paese con permessi di soggiorno a tempo indeterminato.

