In un video la tragica gioia dei ragazzi aggrappati all’aereo in volo da Kabul prima della tragedia Le immagini, riprese in un video da un giovane in fuga dall’Afghanistan in mano ai talebani, testimoniano il momento in cui molti ragazzi sono rimasti aggrappati su un aereo cargo statunitense già in movimento sulla pista dell’aeroporto della capitale afgana, inconsapevoli della tragedia che sta per accadere da lì a pochi minuti.

A cura di Antonio Palma

La preoccupazione sui volti ma anche la felicità e il sorriso di chi pensa di avercela fatta nel disperato tentativo di lasciare Kabul aggrappato a uno dei tanti aerei militari occidentali in partenza, inconsapevole della tragedia che sta per accadere da lì a pochi minuti. Sono le immagini, riprese in un video da un giovane in fuga come tanti altri dall’Afghanistan in mano ai talebani, che testimoniano il momento in cui molti giovani sono rimasti aggrappati su un aereo cargo statunitense già in movimento sulla pista dell’aeroporto della capitale afgana. Immagini drammatiche alla luce di quanto accaduto poco dopo con persone sbalzate sulla pista dall’aereo in decollo andando incontro a morte certa.

Dalle prime ore in cui si era diffusa la notizia dell'arrivo dei talebani nella capitale Kabul e dell’avvio delle operazioni di rimpatrio dei civili occidentali, in migliaia si erano riversati all'aeroporto per trovare una via di fuga sia sugli aerei civili che su quelli militari che i Paesi occidentali hanno usato per portare via i propri concittadina ma anche i collaboratori locali. Si è assistito a scene drammatiche, con persone in pista e aggrappate ai portelloni pur di andare via. Chi è riuscito ad entrare ha avuto la fortuna di poter lasciare il Paese ma per chi è rimasto fuori non c’è stata altra via di fuga. Momenti di caos durante i quali elicotteri d’assalto hanno cercato di liberare la pista per la partenza dei cargo strapieni di gente e alcuni fuggitivi hanno deciso di aggrapparsi ai carrelli e alle ali degli aerei, inconsapevoli o forse talmente disperati da non considerare non solo l’impossibile di restare sull'aereo in decollo ma anche l’impossibilità di sopravvivere ad alta quota.

Nel breve video si vedono ragazzi, anche giovanissimi, che salutano chi è rimasto pista a guardarli mentre l’aereo rulla e accelera pronto al decollo. Poi il video si interrompe. Alcuni sono caduti quando l’aereo ha iniziato ad alzarsi, ad altri è andata molto peggio: caduti nel vuoto dopo il decollo sono diventati loro malgrado protagonisti di immagini forti che passeranno alla storia come uno dei simboli tragici della caduta di Kabul per mano dei talebani.