I talebani stanno impedendo alle donne afghane di andare a Dubai per studiare I talebani stanno impedendo alle studentesse afghane di partire per Dubai per studiare all’università. Anche le giovani che si sono presentate in compagnia di un accompagnatore uomo, sono state rimandate a casa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Kabul, Afghanistan. Foto LaPresse

Il regime talebano sta impedendo alle donne di partire per studiare fuori dall'Afghanistan. Secondo quanto riporta la BBC, le studentesse che hanno vinto borse di studio a Dubai negli Emirati Arabi Uniti non possono lasciare il Paese per studiare all'estero dopo che il regime ha impedito loro l'accesso all'istruzione in Afghanistan.

Le borse di studio per le donne afghane fuori dal Paese sono state lanciate nel dicembre del 2022 e diverse ragazze hanno provato a vincerne una per lasciare l'Afghanistan e continuare a studiare e lavorare. Almeno 100 studentesse sono riuscite ad ottenerle.

Mentre alcuni studenti sono riusciti a trasferirsi a Dubai, altri sono stati bloccati all'aeroporto. Quasi tutte le donne che hanno provato a partire nel mese di luglio sono state fermate.

Scuola primaria in Afghanistan. Getty Images

I funzionari che hanno visto i biglietti e i visti per studiare, hanno fermato le studentesse sottolineando che le donne non possono lasciare il Paese. Sessanta ragazze sono state bloccate prima dell'imbarco all'aeroporto.

Il governo talebano ha impedito alle giovani di viaggiare da sole e consentono loro di partire solo in compagnia dei mariti o di parenti maschi.

Così, alcune studentesse si sono presentate in aeroporto in compagnia di un uomo disponibile ad accompagnarle, ma anche in quel caso non sono riuscite a partire.

Alcuni ragazzi hanno raccontato alla BBC di aver accompagnato le sorelle sull'aereo per permettere loro di lasciare il Paese, ma i giovani sono stati costretti a scendere dal volo e le studentesse nuovamente bloccate prima della partenza.

"La borsa di studio – racconta uno di questi uomini – aveva dato nuova speranza a mia sorella. L'ho accompagnata per permetterle di partire e invece è tornata a casa in lacrime. Tutti i suoi diritti le sono stati tolti".

Alcune donne hanno chiesto un prestito per il visto, mentre altre hanno pagato il biglietto anche a un accompagnatore. A nulla è valso lo sforzo: le studentesse sono comunque state fermate. Moltissime hanno investito tutti i loro risparmi nei biglietti per la partenza.

L'Università di Dubai ha confermato l'accaduto e su X (ex Twitter) si è espressa sull'accaduto, criticando le autorità afghane, affermando che uomini e donne sono uguali per l'Islam e che è ingiusto impedire alle studentesse di lasciare il Paese per studiare.

La decisione del governo ha provocato sgomento tra ong per i diritti umani e diplomazia estera. "Questo era un passo importante per le ragazze – ha sottolineato Heather Barr di Human Rights Watch – e non hanno potuto compierlo. Tutto questo è allarmante, una disposizione che va oltre il livello di crudeltà al quale i talebani sono già abituati negando l'istruzione alle donne nel loro Paese. In questo modo le ragazze afghane sono vere e proprie prigioniere".

L'ex rappresentante della gioventù afghana delle Nazioni Unite, Shkula Zadran, ha pubblicato un messaggio in cui invita l'università a non rinunciare alle ragazze.

"Ho perso questa opportunità – racconta una studentessa bloccata all'aeroporto che nel 2021 si era appena diplomata – perché nel mio Paese essere una donna è un crimine. Sono molto triste e non so cosa fare o cosa mi succederà. Non ho nulla da dire a un governo che non accetta e non rispetta le sue cittadine".