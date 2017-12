Ha strappato i testicoli dell’ormai ex fidanzato con un morso, durante una aggressione avvenuto nell'appartamento della vittima a Edimburgo nel maggio dell'anno scorso. Ma Nunzia Del Viscio, 43 anni, di chiare origini italiane, è riuscita ad evitare il carcere. La donna, che aveva affermato di aver agito per legittima difesa, è stata condannata per violenza. Se l’è cavata con un ordine di restrizione della libertà della durata di sei mesi, il che significa che dovrà restarsene a casa tra le 22:00 e le 06:00. La Corte di Edimburgo ha inoltre stabilito che dovrà risarcire l’uomo con 500 sterline.

Stando a quanto ricostruito dallo Sceriffo Peter McCormack anche gli altri soggetti coinvolti nell'incidente erano cittadini italiani, tutti impiegati nei ristoranti di Edimburgo. Del Viscio, il suo ex (di cui non sono state rivelate le generalità) e altre due persone si erano incontrati in un locale notturno dopo il lavoro. Stavano bevendo, quando Del Viscio ammise di aver preso droghe. Dopo la chiusura del night, tutti e quattro si sono recati con un taxi nell’abitazione della vittima. Quest’ultima ha spiegato alla corte che nelle prime ore del mattino la donna ha iniziato a "distruggere" una delle camere da letto. Il suo ha provato a calmarla, ma in tutta risposta la 43enne gli si è avventata contro, mordendogli un testicolo. L’uomo ha provato a fermare l’emorragia con una asciugamano e ha chiamato un'ambulanza. Portato all’Edinburgh Royal Infirmary, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per riattaccare il testicolo.

La polizia ha trovato la Del Viscio fuori dall'appartamento con “sangue sui denti e sul viso”. La donna presentava ferite agli occhi e lividi sul viso, segni evidenti della colluttazione precedente con il suo ex compagno. La 43enne si è poi difesa, puntando il dito contro l’uomo: “Volevo uscire da quella casa, ma lui me l’ha impedito”. Il giudice le ha creduto solo in parte. “Non è mai stata una donna violenta, ha avuto sempre una vita produttiva e l'incidente di quella sera è stato causato da alcol e droghe” ha spiegato il suo avvocato Philip Templeton.