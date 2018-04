Scene di follia nelle scorse ore per le strade di Bologna dove un litigio tra un automobilista e alcuni lavavetri che insistevano per lavargli il parabrezza si è trasformato in una aggressione a colpi di bastoni in pieno giorno e davanti agli altri automobiliste e passanti increduli. L'episodio al semaforo dell’incrocio di viale Quirico Filopanti. L'automobilista 46enne era fermo in coda al volante della sua auto quando è stato avvicinato da un lavavetri con secchio e spatolina in mano. L'uomo ha detto di no ma il lavavetri ha proseguito nel so intento e così ne è nato un alterco verbale fino a quando l'uomo è sceso dall'auto. A quel punto è scattata l'aggressione ai danni dell'automobilista, accerchiato e picchiato anche con dei bastoni.

A dar manforte sono arrivati infatti altri due lavavetri colleghi del primo che erano poco distanti e che si sono scagliati contro l'automobilista che infine è riuscito a risalire in auto e a fuggire. L'uomo si è recato quindi al pronto soccorso dell'ospedale Sant’Orsola dove i medici gli hanno dato 18 giorni di prognosi per varie contusioni ed ematomi alla testa e alle braccia dovuti alle percosse. Il fatto è stato denunciato alle forze dell'ordine che, dopo aver raccolto testimonianze sui fatti, hanno identificato e arrestato i protagonisti del pestaggio. Si tratta di due 24enni e un 26enne, tutti cittadini romeni che ora devono rispondere dei reati di lesioni personali e danneggiamento.