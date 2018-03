Non ha voluto avere un rapporto sessuale con il suo proprietario di casa, che per vendicarsi l'ha buttata dalla finestra costringendola, a soli 23 anni, su una sedia a rotelle, sulla quale dovrà rimanere per tutta la vita. La vittima, ora paraplegica, è stata ridotta in fin di vita da un quarantatreenne di nazionalità nigeriana, Daniel Chukwuka, arrestato tre giorni fa. L'uomo, addetto alla sicurezza nei locali fiorentini, è accusato di tentato omicidio.

I fatti risalgono ad alcuni mesi fa: era il 26 luglio quando Chukwuka gettò la ragazza giù dalla finestra della sua abitazione, al secondo piano di un condominio nella zona delle Cure a Firenze. Lo fece – spiegò agi inquirenti – “accecato dalla rabbia” perché lei disse di no alle sue avances, come se questa giustificazione potesse essere minimamente credibile oppure accettabile. Come se non bastasse, subito dopo la tragedia l’uomo raccontò alla polizia che la 23enne si era buttata da sola, tesi che sul momento venne ritenuta più probabile anche dagli investigatori. Le cose cambiarono quando, due giorni dopo, la ventitreenne si svegliò dal coma e raccontò tutto.

La ragazza, arrivata in Italia da pochi mesi dopo un viaggio finito a Lampedusa, non aveva un lavoro fisso né una fissa dimora e si guadagnava da vivere mendicando. E' grazie ad alcuni suoi connazionali che trova un tetto nella casa di Chukwuka, che per pochi spicci gli affittò una stanza in un appartamento. La sera del 26 luglio la giovane e il proprietario di casa erano soli. Lei si trovava nella sua stanza, quando Chukwuca entrò, le si sedette accanto e cercò di imporle un rapporto sessuale. Lei rispose decisa di no, cercando anche di registrare la conversazione col telefono per inviarla al fidanzato. E' in quel momento che Chukwuka perde la testa, le strappa il telefono dalle mani, dà il via a una colluttazione e infine spinge la 23enne giù dal balcone. Un volo di nove metri che alla ragazza avrebbe provocato la frattura della spina dorsale. Paralizzata a vita.