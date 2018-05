Per lungo tempo avrebbe pesantemente intimidito due sorelle minacciando di cospargerle con l’acido o bruciarle vive perché non accettava la fine della relazione con una di loro, arrivando alla fine ad abusare sessualmente di entrambe. Per questo i Carabinieri di Gioia del Colle, nell'area metropolitana di Bari, hanno notificato nella mattinata di giovedì un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne cittadino marocchino, già detenuto da alcuni mesi per altri reati. L'uomo, oltre alle precedenti accuse, ora deve rispondere anche dei reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking.

Stando alle indagini dei militari dell'arma, coordinate dal pm di Bari Simona Filoni, il 35enne avrebbe iniziato a perseguitare la sua ex e la sorella, sue connazionali, dopo la fine della relazione con una di loro nell’ottobre del 2017. Da allora le sue minacce avrebbero avuto una escalation costante “ingenerando – spiegano gli investigatori – un sentimento di puro terrore" e culminando nelle violenze sessuali a danno di entrambe le sorelle. Le due vittime sarebbero state brutalmente picchiate e costrette a subire rapporti sessuali sotto la minaccia di morte. Il 35enne avrebbe minacciato di sfregiarle con l'acido, di renderle invalide o, addirittura, di bruciarle vive.

Le violenze sarebbero proseguite per mesi fino al marzo scorso quando le due vittime hanno trovato il coraggio di denunciare tutto a un centro Antiviolenza della zona che a sua volta si è rivolto ai carabinieri facendo partire le indagini. Gli accertamenti investigativi si sono conclusi poi con l'ordinanza di arresto disposto dal gip del Tribunale di Bari Giovanni Abbattista su richiesta della procura del capoluogo pugliese.