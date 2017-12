Quando le hanno detto che aveva un cancro al seno decise di evitare la chemioterapia perché era incinta, così dopo la gravidanza i medici le avevano detto che il male si era esteso e che lei aveva solo pochi anni di vita. Una notizia sconvolgente contro cui ha cercato di combattere con tutte le sue forze, sottoponendosi a cure molto pesanti e riuscendo infine ad avere successo. È la storia della 35enne britannica Heidi Loughlin che, dopo mesi di cura, nelle settimane scorse ha scoperto, durante i consueti esami clinici, che il cancro era sparito. "È stato il più bel regalo di Natale" ha spiegato la donna di Bristol ai giornali locali.

Quando i medici l'hanno avvertita che aveva solo quattro anni di vita lo scorso settembre, per lei è stata molto dura. "Sembrava di nuotare in mezzo al nulla dopo un naufragio e di combattere una battaglia impossibile", ha ricordato la donna. Nonostante il pessimismo però ci ha provato sottoponendosi anche alla terapia con un farmaco di ultima generazione contro il cancro alla mammella che probabilmente è risultato decisivo per il suo caso. "Ora mi sto sottoponendo a chemioterapia per evitare che possa ripresentarsi ma sono molto grata per il tempo prezioso da trascorrere con i miei figli e il mio compagno che mi è stato restituito"