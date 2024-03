“Hai un puntino dietro l’orecchio”, 25enne scopre cancro incurabile: “Chiedete sempre al medico” Qul puntino si è rivelato l’inizio di un lunghissimo calvario per la 25enne Chloe French che ha scoperto così di avere un tumore della pelle contro il quale combatte anche oggi. Mentre combatte contro la malattia, la giovane britannica sta cercando anche di sensibilizzare i giovani sul cancro della pelle e vuole educare le persone sui segni e sui sintomi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un amico lo aveva scambiato per un segno di una penna ma quel puntino dietro l'orecchio della 25enne Chloe French si è rivelato l'inizio di un lunghissimo calvario per la giovane ragazza britannica che ha scoperto così di avere un tumore della pelle contro il quale combatte anche oggi. La 25enne del Northumberland, che sta combattendo contro il cancro ormai da anni, ha dichiarato che la sua vita "è completamente crollata" quando le è stato diagnosticato un melanoma incurabile al quarto stadio.

"Dicono sempre che il melanoma è mortale perché se non lo prendi in tempo si diffonde a macchia d'olio e questo è quello che è successo a me" ha spiegato la giovane a ITV Tyne Tees, aggiungendo: "Voglio solo che la gente sappia che se hai un neo o un'abrasione sulla pelle bastano due minuti per andare dai dottori e dire ‘Non so di cosa si tratta' e prenderlo subito di petto".

Chloe French ha scoperto per la prima volta di avere un melanoma all'età di 19 anni, dopo che un cliente del bar in cui lavorava le ha segnalato un segno di un penna dietro l'orecchio. I realtà si trattava di un neo canceroso e le era stato diagnosticato un melanoma al primo stadio. La ragazza si è sottoposta a intervento chirurgico con la rimozione di una parte dell'orecchio e pensava di aver risolto, ma nel 2022 il cancro è tornato, causando tumori al bacino, al cervello e al femore.

Dopo l'operazione, Chloe ha continuato una vita normale, a uscire con gli amici e ad andare in palestra. Avendo deciso di farsi rimuovere una parte dell'orecchio, pensava che il cancro fosse alle sue spalle. Nel settembre 2022 però ha iniziato a soffrire di dolori al fianco. Ha scoperto così che era tornato. "C'erano un sacco di piccoli tumori, in tutto il corpo" ha dichiarato.

"Sono diventata completamente insensibile. Non sai davvero cosa fare in una situazione del genere e quando ti viene detto, la tua vita si sgretola completamente" ha spiegato la giovane che si è sottoposta a interventi chirurgici al cervello e radioterapia. Mentre combatte contro la malattia, sta cercando anche di sensibilizzare i giovani sul cancro della pelle e vuole educare le persone sui segni e sui sintomi. "Anche se dovessi aiutare una sola persona, allora avrò fatto il mio lavoro".