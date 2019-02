Blue Panorama Airlines, fondata a Roma nel 1998, è una compagnia aerea di linea e charter italiana privata. Operante su voli di lungo, medio e corto raggio, arrivando a coprire ben 54 destinazioni in 4 continenti, Europa, Africa, America ed Asia, è oggi alla ricerca di nuovo personale da assumere per far fronte alla sua costante crescita. La società ha infatti organizzato due Open Day a Roma il 19 febbraio ed a Milano il 21 dello stesso mese per selezionare 80 assistenti di volo da impiegare presso le proprie basi operative, 50 in Italia e 30 all'estero.

Iter selettivo

La selezione è aperta a chiunque voglia lavorare in questo specifico campo e che soprattutto sia capace di relazionarsi con il pubblico in maniera empatica e garbata. Per partecipare agli Open Day è necessario portare con sé una copia del proprio Curriculum Vitae, del passaporto, della licenza CCA (l'Attestato di Equipaggio di Cabina) e del certificato medico attestante buona salute. I luoghi dove si svolgerà il recruiting sono i seguenti: Roma, il 19-02-2019, dalle ore 09:30 alle 18:00 presso l'Hotel Holiday Inn Roma – Eur Parco dei Medici, via Castello della Magliana 65; Milano Malpensa, il 21-02-2019, sempre dalle 09:30 alle 18:00, all'Hotel Hilton Garden Inn – via Giuseppe Mazzini 63, 21019 Somma Lombardo.

Come diventare assistenti di volo

Lavorare come hostess/stewart è il sogno di molto, soprattutto giovani. Il loro compito principale è quello di provvedere al comfort della clientela e fare in modo che si trovi a suo agio durante il viaggio, che a volte può durare anche diverse ore. Un impiego che sulla carta sembra facile ma che invece, proprio la sua specificità, richiede a chi voglia intraprendere questa strada il possesso di determinati requisiti quali: diploma di istruzione secondaria; ottima conoscenza dell'inglese e preferibilmente anche di un’altra lingua straniera; bella presenza; un'altezza minima orientativa di 165 cm per le donne e di 170 cm per gli uomini, a seconda degli standard di ogni singola compagnia aerea; abilità natatorie; assenza di tatuaggi e piercing visibili; buone condizioni di salute. Altro elemento indispensabile è il possedere l'Attestato di Equipaggio di Cabina (il CCA). Quest'ultimo può essere conseguito attraverso l'espletamento di un corso di formazione che prevede lo studio della Regolamentazione aeronautica, della terminologia utilizzata in volo, della struttura e gli impianti di un aereo, del corretto utilizzo degli equipaggiamenti, delle procedure d’emergenza, della sopravvivenza a terra e in acqua. Il tutto accompagnato da prove pratiche e teoriche. Il corso, la cui durata varia dalle 6 alle 15 settimane, viene organizzato da scuole ed enti specializzati nella formazione del personale di bordo ed alla fine prevede un esame ministeriale da svolgere presso l'ENAC che consente poi di iscriversi all'Albo professionale.