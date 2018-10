Non è una novità la centralità assunta dall'Associazione Rousseau e dalla coppia Davide Casaleggio – Luigi Di Maio all'interno della galassia 5 Stelle. Il passaggio formale più importante, però, è emerso solo in queste ore, grazie all'agenzia AdnKronos, che ha visionato la nota integrativa al rendiconto 2017 dell'Associazione Movimento 5 Stelle, quella, per intenderci, presieduta da Beppe Grillo e fondata nel lontano 2012 assieme a Gianroberto Casaleggio. Dal documento emerge la cessione "in uso gratuito" del simbolo del Movimento 5 Stelle all'associazione Rousseau, guidata da Davide Casaleggio e affidataria di tutti i servizi online del M5s, inclusa la piattaforma web omonima.

Come spiega AdnKronos, l'uso del simbolo con la V, le cinque stelle dorate e la scritta "Movimento5Stelle.it" (poi sostituita da IlBlogDelleStelle.it), è stato "concesso dall'Associazione di Grillo alla nuova Associazione Movimento 5 Stelle fondata nel 2017, con sede legale in Roma, Via Nomentana 257". E dunque, nel nuovo statuto dell'Associazione Rousseau, di cui Luigi Di Maio è capo politico, si spiega che "alla denominazione del ‘MoVimento 5 Stelle' potrà essere abbinato il simbolo, di proprietà dell'omonima associazione ‘MoVimento 5 Stelle' con sede in Genova, concesso in uso dalla medesima".

Si tratta di un passaggio che ha una grande valenza simbolica, perché evidenzia come il testimone sia ormai saldamente nelle mani della coppia Davide Casaleggio – Luigi Di Maio. Inoltre, appare chiara la centralità che l'Associazione Rousseau occupa nella galassia 5 Stelle, non limitandosi solo alla "gestione e mantenimento delle piattaforme tecnologiche" utilizzate dal Movimento 5 Stelle e dai suoi eletti, ma determinando de facto la linea politica e potendo ora utilizzare il simbolo in maniera esclusiva.