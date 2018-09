L'autista di scuolabus in generale dovrebbe essere una persona prudente alla guida e sempre attenta al codice della strada proprio per il delicato compito che gli viene affidato ma a volte accade che ci si trovi di fronte a comportamenti esattamente all'opposto. È il caso di un'autista statunitense di Portage, nello stato dell'Indiana, beccata addirittura a lasciare guidare il mezzo pubblico ai ragazzini che trasportava. In alcuni video girati col telefonino da latri bimbi presenti e poi condivisi online sui social media mostrano infatti la 27enne a Joandrea McAtee mentre dà del vere e proprie lezioni di guida a due ragazzini di 11 e 13 anni che si mettono al volante in strada

In una clip si sente l'autista che dice "Non dire a nessun di questo" rivolta a un bambino al volante del bus mentre è al suo fianco e lo istruisce su come frenare. In un'altra clip invece è seduta dietro a una ragazzina al volante mentre le permette di fare una fermata. Gli episodi risalirebbero tutti allo scorso giovedì al momento di riaccompagnare i piccoli a casa dopo la scuola. A denunciare tutto sono stati i genitori di alcuni ragazzini che avevano visionato il filmato e avevano avuto conferma dell'accaduto anche dai figli . La donna così è stata immediatamente licenziata e poi denunciata alla polizia che alcune ore dopo l'ha anche arrestata.