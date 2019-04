Arriva la moneta da 5 euro. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato oggi una moneta da 5 euro emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per celebrare uno dei simboli dell'Italia nel mondo, cioè la Vespa. Non a caso i colori scelti sono il verde, il bianco e il rosso per ricordare il tricolore della bandiera italiana. La moneta, che appartiene alla “Serie Eccellenze Italiane” della Collezione Numismatica 2019, è stata progettata e ideata dall’artista-incisore Maria Carmela Colaneri e poi messa in produzione dalle Officine della Zecca di Roma.

Su una delle due facce della moneta sono stati raffigurati un ragazzo e una ragazza seduti su un modello moderno della Vespa colorato in tre diverse varianti, a cui fa da sfondo il Colosseo. Sulla composizione campeggia la scritta “Repubblica Italiana”; in basso, si legge il nome dell’autore “Colaneri”. Sull'altro lato della moneta invece è rappresentata la composizione grafica del profilo e del fronte della Vespa nella sua versione delle origini, quella del 1946, con elementi e stilemi Piaggio. In alto, sono scritti il valore “5 euro” e la scritta “Vespa” nel carattere in corsivo che ha contraddistinto il logo del più celebre scooter del mondo; a destra la lettera “R”, identificativa della Zecca di Roma;

mentre in basso, nel campo di destra, l’anno di emissione “2019”.

Tutte le monete da cinque euro sono in versione Fior di Conio: quella verde è stata prodotta in tremila pezzi, quella bianca e quella rossa con una tiratura di settemila pezzi ciascuna. Inoltre sarà disponibile un set completo delle tre monete con una tiratura di 1000 pezzi.