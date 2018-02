La Società Dante Alighieri aveva cercato di farne un centro di cultura italiana, ma la battaglia è stata persa. Il terreno dove sorge l'ex casa di Tiziano Terzani a Bangkok in Thailandia, infatti, sarà venduto a una società di costruzioni, che molto probabilmente lo utilizzerà per costruirci un condominio. Resta a bocca asciutta la società Dante Alighieri, che nell'ultimo anno si era battuta nel tentativo di preservare la "Turtle House" facendone un centro di cultura italiano.

Il raggiungimento dell'accordo di vendita con la famiglia thailandese proprietaria del terreno, in una stradina laterale della popolare via Sukhumvit, costringerà il giardiniere della famiglia Terzani, che ancora oggi fa da custode alla tradizionale casa di legno, a lasciare il terreno entro la fine di questa settimana.

Tiziano Terzani visse in quella casa tra il 1990 e il 1994, menzionandola più volte nel suo libro "Un indovino mi disse". La moglie Angela Staude e la figlia Saskia hanno avuto modo di visitarla per l'ultima volta pochi giorni fa, nell'ambito di una visita a Bangkok per inaugurare una biblioteca italiana intitolata a Terzani presso la Bangkok University.