Roman Hansen è un bambino di circa quattro mesi di South Shields (Inghilterra) che sta lottando contro un terribile male. Al piccolo, quinto figlio di una giovane coppia, è stato diagnosticato un cancro rarissimo che in tutto il mondo ha colpito solo 88 persone. Come riportato dai media britannici, si tratta di un blastoma pleuropolmonare, un cancro infantile estremamente raro. I suoi genitori, Amanda e Stephen, hanno capito che Roman non stava bene quando una sera, il 22 maggio scorso, ha iniziato a respirare in maniera anomala. Lo hanno fatto visitare, ma i medici solo dopo del tempo hanno capito il problema del piccolo. Inizialmente pensavano infatti che potesse avere una semplice bronchiolite. Ulteriori test hanno poi rivelato la terribile diagnosi. “Non ci sono parole per descrivere quello che succede. Il nostro mondo è stato capovolto”, ha raccontato la mamma del bambino spiegando i primi sintomi del figlio.

“Roman stava sudando e stava diventando di un altro colore. Stava lottando per respirare”, ha spiegato la mamma. Quando i medici si sono accorti che il polmone destro del bambino era collassato lo hanno trasferito d'urgenza all'unità di terapia intensiva dell'Infermeria Reale di Newcastle. Poco dopo è arrivata la diagnosi del cancro. Secondo quanto spiegato dai genitori, Roman dovrà affrontare almeno nove cicli di chemioterapia in ospedale. “Sono in ospedale con Roman e sto dormendo qui con lui. Stephen non ha mai lavorato da quando è successo e sta anche cercando di prendersi cura degli altri nostri figli. Ci viene dato un grande sostegno dalla nostra famiglia e dai nostri amici e non possiamo ringraziarli abbastanza. Semplicemente non sappiamo cosa succederà”, ha detto ancora la mamma ai media. Per aiutare economicamente Roman e la sua famiglia è stata creata una pagina web di raccolta fondi.