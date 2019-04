Aveva appena terminato il suo turno di lavoro in macelleria e stava tornando a casa a piedi, camminando ai margini della carreggiata, lungo una strada che aveva fatto centinaia di volte e conosceva benissimo quando una vettura lo ha sorpreso improvvisamente alle spalle, travolgendolo senza dargli scampo. Così è morto tragicamente nel primo pomeriggio di venerdì Nicola Lamini, 37enne di Luni, piccolo comune sparso della provincia della Spezia, in Liguria. Per un beffardo destino Lamini è deceduto a poche ore dal suo trentasettesimo compleanno che doveva festeggiare nella giornata di sabato. Il dramma si è consumato poco dopo le 14.30 sull'Aurelia, a metà strada tra il posto di lavoro e la casa che condivideva con la compagna, a poche centinaia di metri di distanza

Nicola Lamini camminava ai margini della corsia di destra, spalle alla carreggiata, quando una Fiat Panda guidata da una donna 75 anni lo ha centrato in pieno. Il 37enne, dopo l'impatto sulla fiancata destra della vettura e sul parabrezza, è finito schiacciato contro un muretto a bordo strada rimanendo esanime sull'asfalto. Per lui inutili i successivi soccorsi medici del 118, giunti tempestivamente sul posto con un’automedica e un’ambulanza della pubblica assistenza di Luni. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo ma alla fine si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso sul posto.

La donna al volante e la sua amica che era sul sedile passeggero sono state trasportate in ospedale in stato di shock. La posizione della 75enne e la dinamica dell'incidente mortale ora è al vaglio dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Sarzana intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo forse per via di un riflesso del sole.