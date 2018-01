Nonostante la contrarietà dell'adolescente e le sue insistenze, la madre aveva continuato a pubblicare sui social alcuni scatti del figlio 16enne, svelando attraverso i post anche alcuni particolari della vita privata del ragazzino. Per questo il giovane, insieme all'altro genitore, era ricorso ai giudici che infine hanno imposto la rimozione degli scatti contestati ma soprattutto un risarcimento nei confronti del 16enne da parte della mamma. Come riporta Il Sole 24 Ore, è questa infatti la decisione emessa nei giorni scorsi dal Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento che andava avanti dal 2015 e che ora potrebbe dare il via ad altre decisioni analoghe in Italia.

Se infatti da tempo i Tribunali hanno ribadito che postare foto di minori online da parte dei genitori non è sempre lecito, ordinando spesso la rimozione degli scatti incriminati, ora per la prima volta si stabilisce che vi è anche un danno che porta al relativo risarcimento. I genitori che pubblicano le fotografie dei figli minorenni sui social network quindi sono avvertiti. In caso di controversia il giudice potrebbe imporre non solo la rimozione degli scatti ma anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli.

Nel caso specifico il Tribunale della Capitale ha sentenziato che si è trattato di un illecito e ha condannato la madre non solo a rimuovere i contenuti che riguardavano il figlio sedicenne, ma anche a pagare 10mila euro a quest’ultimo – tramite il tutore – e al marito in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione o al divieto di successivi post. In questo caso tutto è nato dopo la separazione tra i coniugi. La vicenda così era finita anche sui social con tanto di foto del 16enne che era stato trascinato in ballo dalla madre. Una esposizione di cui il giovane avrebbe fatto volentieri a meno tanto da indurlo a chiedere al giudice di espatriare e soprattutto di eliminare le sue foto.