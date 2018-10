È arrivato a tappare la bocca e gli occhi della figlioletta che piangeva con una gran quantità di colla sigillante, tanto da farla quasi morire. La sconcertante storia di violenza arriva dal Texas, protagonista è il 29enne Johnnie Lee Carter, già finito in passato nei guai per violenza e abusi domestici, vista la sua incapacità di controllare gli eccessi d'ira. Vittima innocente della sua follia, il 16 settembre, è stata la sua bimba di 14 mesi, "colpevole" di piangere troppo.

Esasperato e non sapendo come farla smettere, Johnnie ha cominciato a scuoterla, prendendola a pugni sulla testa e sul torace. Poi, visto che le sue azioni sortivano l'effetto opposto, ha deciso di serrarle letteralmente la bocca e gli occhi spalmandole sul viso della colla sigillante che ha quasi soffocato la piccola causandole gravi danni.

A quel punto l’uomo si è reso conto che stava per uccidere la bambina: e invece di soccorrerla, di chiamare un medico o di portarla in ospedale, ha preferito darsela a gambe dalla stanza del motel di Odessa dove si trovava. I poliziotti, quando sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla compagna dell’uomo, si sono trovati di fronte ad una scena terribile. La piccolina era ridotta in condizioni pietose e il fratellino, di appena due mesi, era sul letto sepolto da coperte e cuscini.

La bimba se l'è cavata con danni limitati grazie all'intervento dei medici. Il padre invece è stato rintracciato nella città di El Paso, a circa 430 chilometri da Odessa. Ora si trova in una prigione della contea di El Paso, senza possibilità di cauzione, con l'accusa di aver causato gravi lesioni personali a un bambino, secondo il dipartimento di polizia locale.