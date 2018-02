Le parlamentarie e le decisioni sui candidati nei collegi uninominali del MoVimento 5 Stelle continuano a portare strascichi concreti: oggi è stata Chiara Di Benedetto, deputata uscente e candidata al quarto posto del listino bloccato nel collegio di Bagheria e Trapani ad accusare i vertici del M5s e ad annunciare la sua fuoriuscita da quello che definisce un Movimento in cui non si riconosce più.

Di Benedetto passa in rassegna tutti i punti che condivideva del M5s in un post su Facebook e spiega che “per tutti questi motivi decisi di fare parte del progetto del MoVimento 5 Stelle, di attivarmi sul mio territorio, di candidarmi, a 25 anni, alla Camera dei deputati e provare a essere il cambiamento che volevo vedere nel mondo. Per tutti questi motivi, con estrema coerenza, che purtroppo spesso non è stata colta, ho sempre aderito ai principi del MoVimento, al nostro programma, ai nostri impegni. Per tutti questi motivi ho restituito 200 mila euro del mio stipendio, versandolo sul fondo per le pmi e ho sempre cercato di tenere a mente il progetto iniziale e di difenderlo, dagli attacchi esterni, ma anche da quelli interni”.

Ma, sottolinea ancora Di Benedetto, è “esattamente per gli stessi motivi che oggi non posso riconoscermi in ciò che viene spacciato per MoVimento, ma che si pone, esattamente, come la sua più volgare negazione”. “Qualcuno – continua – potrebbe dirmi che avrei fatto meglio a non ricandidarmi e, probabilmente avrebbe anche ragione, ma non potevo immaginare che si raggiungessero tali livelli e, perciò, ho combattuto fino alla fine, per rappresentare quegli attivisti veri che stanno soffrendo maledettamente questa tanto temuta deriva, ho sperato di poter fare ancora qualcosa per tutelare il MoVimento, arginare tutto ciò ma, evidentemente, sono ancora un'inguaribile ottimista”. La Di Benedetto, vicina alla corrente palermitana capitanata da Riccardo Nuti e Claudia Mannino, il primo sospeso e la seconda uscita dal MoVimento, annuncia che nei “prossimi giorni invierò la richiesta, tramite raccomandata, per uscire dalla nuova associazione del Movimento 5 Stelle”.

La deputata siciliana continua la sua critica al MoVimento