Per gli amanti della crema di nocciole l'attesa è finita: da lunedì sugli scaffali dei supermercati è apparsa la tanto attesa Crema Pan di Stelle, la crema spalmabile a base di cacao e nocciole che ha lanciato il guanto di sfida alla ben più famosa Nutella. Come già annunciato, infatti, la nuova crema del marchio Mulino Bianco della Barilla ha atteso il nuovo anno per sbarcare nei negozi. Si tratta di vasetti da 300 o 330 grammi in vetro, con etichetta trasparente e un tappo personalizzato in metallo completamente riciclabile, il cui packaging richiama in tutto e per tutto quello dei prodotti Pan di Stelle con il logo che riporta il biscotto e le ormai tradizionali stelline bianche. Del resto il nome non è stato scelto a caso ma preso da uno dei prodotti di punta della Mulino Bianco che ha già avuto dei seguiti ad esempio con le merendine. La grande novità è rappresentata proprio dalla presenza della granella degli omonimi biscotti al cacao che danno alla crema una consistenza diversa.

La Barilla dunque ha puntato tutto sul nome e la reputazione di uno dei suoi prodotti più celebri di sempre per un sfida sul mercato che si prevede molto ardita. Del resto, anche se mai citata, la sfida alla rivale della Ferrero è palese anche dal rilancio di uno dei cavalli di battaglia che hanno opposto il gruppo emiliano alla società di Alba: l'assenza di olio di palma, come si legge in evidenza sulla confezione. “Grande attenzione è stata dedicata al profilo nutrizionale, nello specifico al contenuto di zucchero e dei grassi saturi: per quest’ultimo aspetto si evidenzia l’assenza in ricetta dell’olio di palma, in linea con tutti i prodotti Barilla oggi presenti sul mercato” tengono a sottolineare dalla Barilla.

Gli ingredienti i effetti sono quelli della linea Pan di Stelle: crema alle nocciole e cacao (zucchero, olio di girasole, nocciole italiane 13,7%, cacao magro 9,8%, latte scremato in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma vanillina), granella di biscotto Pan di Stelle 2% [farina di frumento, zucchero, olio di girasole, burro, latte fresco pastorizzato alta qualità, cacao, cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma naturale vaniglia, emulsionante: lecitina di soia), uova fresche, miele, nocciole, amido di frumento, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio), sale, aromi, albume d'uovo in polvere, amido].