"Islamici esultano su Al-Jazeera per il ponte caduto a Genova" è il titolo di un articolo diffuso pochi giorni fa dalla testata web Il Populista, legata alla Lega di Matteo Salvini. Nel pezzo, che è stato ripreso dal quotidiano Libero e ha letteralmente fatto il giro del web, viene riportato un commento pubblicato sotto il post diffuso su Facebook da Al-Jazeera lo scorso 14 agosto e relativo alla notizia del crollo del Ponte Morandi: "Questo è un segno di Allah in seguito alla decisione del Governo italiano di impedire la costruzione di moschee". Al termine dell'articolo, Il Populista giunge a una conclusione: "Checché ne dicano i buonisti della Sinistra, queste persone non potranno mai integrarsi con NOI. E quindi, che restino nei loro paesi".

Come spiega un articolo di Bufale.net, però, i commenti incriminati (due) non risultano essere più rintracciabili sul web, perché con ogni probabilità sono stati rimossi dal team di social media manager di Al-Jazeera perché ritenuti offensivi e pubblicati dai cosiddetti "troll", ovvero da profili creati appositamente per alimentare l’odio sui social network. Leggendo i commenti al post Fb diffuso da Al Jazeera sono moltissimi infatti i commenti di solidarietà espressi dai lettori della testata araba nei confronti della città di Genova e dell'Italia mentre il fenomeno denunciato da Il Populista era invece molto circoscritto e oltretutto l'emittente ha provveduto immediatamente a bloccarlo cancellando i commenti incriminati come da prassi.