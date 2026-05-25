Una volpe colta sul fatto con i wurstel rubati a un pic nic. La polizia canadese: “Rilasciato il colpevole”

Una volpe rossa ruba wurstel a un barbecue in Canada: la polizia locale su Instagram la descrive ironicamente come “sospettato” e racconta la storia per chiedere attenzione e rispetto della fauna selvatica a tutti coloro che si recano sul posto per fare scampagnate in natura.

Il post della polizia canadese della provincia di Alberta inizia proprio come se si trattasse della narrazione di un crimine: "L'11 maggio, intorno all'ora di cena, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) dell'Alberta a Crowsnest Pass ha ricevuto la segnalazione di un furto di articoli per barbecue".

Andando avanti, si scopre la divertente storia della volpe con i wurstel in bocca che è stata immortalata dopo aver compiuto un abile furto. "Gli agenti si sono recati sul posto alla ricerca di un sospetto – continua il post – descritto come un uomo dai capelli rossi, di bassa statura e con indosso un cappotto pesante. Dopo una breve indagine, il sospetto è stato individuato mentre tentava di nascondere la refurtiva nelle vicinanze".

Il "sospettato" non era altro che un bellissimo esemplare di volpe rossa, tipica di quelle parti, che aveva appena approfittato della distrazione di un gruppo di persone che sul posto stavano facendo un picnic. Come ancora scherzano i poliziotti canadesi sul loro profilo Instagram "è stato rilasciato senza condizioni e a pancia piena! Ci auguriamo che tutti stiano dando il via alla stagione dei barbecue in tutta sicurezza!".

La foto ha fatto il giro dei social, ripostata migliaia di volte, ed è uno scatto sicuramente molto simpatico ma che in realtà può spiegarci anche quanto è importante il rispetto che l'essere umano deve sempre avere quando va in posti in natura dove abitano altre specie. Nulla di grave è successo o succederà a questa volpe, come del resto sottolineano anche gli agenti, ma le risorse di origine antropica condizionano sempre di più la vita delle specie selvatiche, rendendole più confidenti e per questo a rischio della loro stessa sopravvivenza.

In Canada vivono quattro specie di volpi, tra cui quella più diffusa: la volpe rossa (Vulpes vulpes) come l'esemplare ritratto nello scatto della Royal Canadian Mounted Police. E' un carnivoro molto versatile, capace di adattarsi a diversi ambienti e che spesso si incontra anche nelle aree urbane. Ci sono poi le volpi artiche (Vulpes lagopus), la Volpe Grigia (Urocyon cinereoargenteus) e la Volpe Veloce (Vulpes velox).