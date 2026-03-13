Una volpe entra nella tana dei lupi e attacca i cuccioli, il video della predazione documentata per la prima volta

Per la prima volta in assoluto grazie ad alcune foto trappole piazzate nella residenza presidenziale di Castelporziano, vicino Roma, è stato ripresa una volpe che si introduce in una tana di lupi e attacca un cucciolo. I ricercatori: "Comportamento probabilmente opportunistico e non dovuto alla mancanza di altra preda.

Uno dei momenti in cui la volpe attacca i cuccioli di lupo dentro la tana



Le immagini sono uniche e una scena così ad oggi non si era mai riusciti ad osservarla. Si tratta del momento in cui una volpe entra in una tana in cui ci sono dei cuccioli di lupo e dal video si nota che un piccolo viene tirato fuori dalla volpe e la conseguente colluttazione tra i due animali.

L'interazione è stata ripresa il 16 maggio 2025 all’interno della tenuta presidenziale di Castelporziano, attraverso l'uso delle foto trappole. Sono stati dei ricercatori dell'Università di Sassari ad aver analizzato le immagini e ad aver pubblicato uno studio intitolato: "Prima osservazione video-documentata di una volpe rossa che preda un cucciolo di lupo presso una tana".

Secondo gli esperti si tratta del primo comportamento predatorio osservato da parte di un mesocarnivoro, ovvero un predatore di medie dimensioni, che minaccia direttamente la sopravvivenza di una specie di predatore più grande, attaccando i suoi individui più vulnerabili.

“La nostra osservazione amplia la gamma di interazioni antagoniste che possono influenzare i giovani lupi, dimostrando che persino i mesocarnivori possono esercitare una pressione diretta sulla performance riproduttiva di questo predatore apicale – scrivono gli esperti nello studio – Sebbene i lupi siano noti per predare le volpi, il contrario non era mai stato documentato su filmati".

La volpe rossa (Vulpes vulpes) è stata ripresa mentre si avvicina alla tana, entra dentro e poi di fronte alla presenza dei cuccioli passa all'attacco e ne trascina fuori uno. La scena non mostra le conseguenze di quanto accaduto ma solo quel momento particolare. Gli studiosi però hanno riportato nella loro analisi che la volpe ha probabilmente ucciso il cucciolo, poiché non è stato più visto. L'osservazione continua dell'area infatti aveva portato alla rilevazione della presenza di un branco che quella notte però si era separato: i lupi adulti erano a caccia. I ricercatori hanno poi osservato il comportamento dei componenti a distanza di due giorni dall'evento: l'intero branco ha abbandonato la tana, spostandosi in un nuovo luogo, forse proprio perché il loro rifugio originale era stato ormai compromesso.

Secondo gli esperti l’attacco della volpe è stato "probabilmente opportunistico e non dovuto alla mancanza di altra preda", considerando che nell’area abbondano cervi, roditori e altri piccoli mammiferi.

"È strano vedere un animale di taglia inferiore attaccare uno di un predatore considerato apicale. Sebbene i lupi siano noti per predare le volpi, il contrario non era mai stato documentato in video", hanno aggiunto gli esperti a sostegno della loro tesi e le cinque telecamere a sensore di movimento che erano state installate monitorare il comportamento riproduttivo dei lupi hanno praticamente sorpreso tutti.

Il risultato finale di quanto accaduto per gli esperti è che consentirà a comprendere meglio la mortalità dei cuccioli di lupo e le interazioni tra specie diverse: "La natura è piena di sorprese, e il nostro compito è documentarle", hanno concluso.