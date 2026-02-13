Le meravigliose immagini del rilascio di una volpe rossa in California: ne esistono solo 50 in natura

Radiocollarata con Gps e rimessa in libertà una volpe rossa nella Sierra meridionale della California. Ad oggi si ha conoscenza dell'esistenza di soli 50 esemplari nella zona e così gli esperti potranno monitorare spostamenti e abitudini dell'esemplare per nuovi progetti di coservazione della specie.

Tutto ciò che si sa su di lei è che è una delle ultime 50 volpi rosse (Vulpes vulpes necator) presenti in California. Ed ora che è stata rimessa in libertà con un collare gps gli esperti sperano che potendo monitorarla si riuscirà a fare qualcosa per la conservazione della specie. Questa è la storia di un piccolo animale che rischia di scomparire per sempre e che è stata immortalata nelle immagini che vedete in questo articolo grazie al lavoro del "California Department of Fish and Wildlife", il dipartimento dello Stato che si occupa delle specie selvatiche.

Il raro esemplare di volpe rossa avvistato in Calfornia: rilasciato con collare

Proprio attraverso questo post pubblicato sull'account ufficiale del Dipartimento, è stato fatto l'annuncio della cattura dell'esemplare al fine di reimmetterla in natura dotata del collare Gps. "Un traguardo raro ed emozionante per i biologi del CDFW! – hanno scritto nel post – Per la prima volta, i ricercatori sono riusciti a catturare, posizionare un collare GPS e rilasciare in sicurezza uno dei mammiferi più sfuggenti della California nella Sierra meridionale: la volpe rossa della Sierra Nevada. Con meno di 50 esemplari che si ritiene restino nella Sierra Nevada e uno stile di vita che li tiene lontani dal contatto umano, incontri come questo sono incredibilmente rari e forniscono informazioni preziose per gli sforzi di conservazione".

La volpe radiocollarata (credits: California Department of Fish and Wildlife)



Il segnale del Gps trasmetterà dati importanti per conoscere le abitudini di animali che hanno un comportamento elusivo e diffidente nei confronti degli uomini e vivono in zone impervie. Si potranno così avere informazioni costanti sugli spostamenti della volpe radiocollarata, fornendo informazioni sulle sue abitudini quotidiane e gli spostamenti stagionali per implementare nuove strategie volte alla tutela della specie.

Chi è la volpe rossa

Sebbene il nome comune sia appunto "volpe rossa", il manto di questi animali è di un color grigio scuro e ciò che li caratterizza è la lunga coda. Si tratta di un mammifero della famiglia dei canidi, di lunghezza compresa tra i 24 e i 100 centimetri, esclusa però la coda che da sola misura 18-35 centimetri. Il peso della volpe va dai 3 agli 11 chili e in libertà possono arrivare a vivere fino ai 12 anni di età. Si tratta di predatori cosiddetti "opportunisti" e si cibano di piccoli e medi mammiferi, uccelli, rettili, insetti e anche di frutta.

La volpe rossa in altri aerali dove è presente non è a rischio di estinzione. Il problema è relativo alla zona dove è stato identificato questo esemplare che appartiene a una sottospecie il cui nome scientifico è Vulpes vulpes necator. Nella Sierra meridionale della California. La popolazione presente stimata proprio dal Dipartimento che sovrintende alla tutela della fauna selvatica locale stima che la popolazione sia intorno ai 50 animali rimasti e dal 2021 è stata ufficialmente dichiarata specie in pericolo ("endangered") a livello federale.