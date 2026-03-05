Un lupo guida un branco di cuon, il “cane rosso asiatico”: la scena rarissima ripresa in India

In India, un lupo è stato osservato e filmato mentre guidava un piccolo branco di cuon, un canide selvatico diffuso in Asia. Il lupo restava quasi sempre in testa, indicando la direzione degli spostamenti del gruppo.

Un lupo è stato osservato in India mentre si muoveva con un branco di cuon. Foto di Sawan M. Deshmukh modificata con strumenti di Intelligenza Artificiale



In natura le regole sono spesso molto più flessibili di quanto immaginiamo. Persino due predatori tra loro "nemici" e che occupano nicchie ecologiche simili – cioè che competono e sfruttano risorse e territori simili – possono regalarci comportamenti incredibili. È quello che è accaduto di recente in India, dove è osservato qualcosa di davvero raro: un lupo che sembrava guidare un piccolo branco di cuon, i cosiddetti "cani rossi asiatici".

L'episodio è stato documentato all'interno della Melghat Tiger Reserve, un'area protetta nel cuore dello stato del Maharashtra. Qui, il 22 febbraio, nel tardo pomeriggio, il ricercatore Sawan M. Deshmukh ha osservato e filmato un branco misto composto da un lupo adulto che si muoveva insieme a quattro cuon alpini, conosciuti anche come dhole.

La scena, già di per sé sorprendente, aveva un dettaglio ancora più curioso. Secondo il ricercatore, il lupo sembrava procedere davanti al gruppo, come se stesse guidando gli altri animali.

Un incontro unico tra due canidi sociali: il lupo indiano e il cuon

Il lupo indiano (Canis lupus pallipes) è una sottospecie adattata ad ambienti più aperti e semi–aridi



Il lupo protagonista di questa storia è un lupo indiano (Canis lupus pallipes), una sottospecie in pericolo di estinzione adattata agli ambienti più aperti e semi-aridi del Medio Oriente e del subcontinente indiano. Vive infatti soprattutto tra le praterie e i paesaggi agro-pastorali, ma come i "nostri" lupi vive solitamente in branchi composti da una singola coppia riproduttiva e i loro cuccioli.

Il cuon alpino o dhole (Cuon alpinus) è un canide originario dell'Asia meridionale, orientale e sud-orientale ed è anche conosciuto come "cane rosso" o "cane selvatico" asiatico. È una specie altamente sociale, che vive in grandi gruppi chiamati clan, molto diversi da un branco di lupi e dove ci sono più femmine e coppie riproduttive. Inoltre, di solito preferisce habitat più alberati e ricchi di vegetazione.

Entrambe le specie sono tra i più grandi canidi sociali del subcontinente indiano, ma proprio per via delle loro preferenze di habitat differenti difficilmente si incontrano. E quando succede, non sempre l'interazione è pacifica. Essendo entrambi predatori, finiscono spesso per scontrarsi e competere tra loro per il cibo.

Il lupo guidava un branco di quattro cuon

Eppure, durante l'osservazione, durata circa quaranta minuti, Deshmukh non ha notato alcun comportamento aggressivo. Niente ringhi, niente inseguimenti, né segnali di competizione territoriale. Al contrario, gli animali si muovevano insieme in modo coordinato, mantenendo una certa coesione come se facessero parte dello stesso gruppo.

Il lupo, secondo quanto raccontato da Deshmukh, restava quasi sempre in testa, indicando la direzione degli spostamenti del gruppo. Un comportamento del genere è sorprendente, considerando che stiamo parlando di due specie che, sebbene siano imparentate, sono piuttosto diverse per biologia, ecologia e persino struttura sociale. E quando i due predatori si incontrano, di solito, le interazioni sono brevi e legate alla competizione per le stesse prede.

Secondo gli esperti, questo sarebbe infatti soltanto il terzo caso documentato in India di un'associazione "pacifica" tra lupi e cuon e anche negli altri casi il lupo era sempre da solo. È invece la prima volta che un episodio del genere viene osservato in questa riserva. Il ricercatore sta ora confrontandosi con altri studiosi per analizzare meglio quanto osservato e preparare un articolo scientifico che descriva più nel dettaglio questo caso.

Cosa potrebbe spiegare questo comportamento

Il lupo in testa al branco di cuon. Foto di Sawan M. Deshmukh



È quindi ancora presto per capire perché il lupo e i cuon si siano mossi insieme, tuttavia possiamo già avanzare alcune ipotesi. Per quanto si tratti infatti di un'interazione sorprendente, proprio i canidi sono tra gli animali che ci regalano più spesso associazioni e "amicizie" insolite con altre specie. Siamo infatti di fronte a due mammiferi che hanno fatto della socialità e della vita in gruppo il loro punto di forza e, talvolta, questa predisposizione naturale può finire per coinvolgere anche altri animali.

Qualche anno fa, per esempio, uno sciacallo dorato (Canis aureus) ha vissuto per mesi in Germania con una volpe (Vulpes vulpes) e i suoi cuccioli, condividendo la tana e collaborando con loro. In Africa, invece, sono stati documentati più volte licaoni (Lycaon pictus) solitari muoversi o convivere per brevi periodi con singole iene maculate (Crocuta crocuta). Per non parlare poi delle associazioni – queste più strutturate e consolidate – tra i lupi etiopi (Canis simensis) e i gelada (Theropithecus gelada) in Etiopia, o tra coyote (Canis latrans) e tassi americani (Taxidea taxus).

Il cuon alpino o dhole (Cuon alpinus) vive in clan molto numerosi



Naturalmente, ogni caso è a sé e potrebbe trattarsi semplicemente di un incontro temporaneo, destinato a durare poco, o di una tolleranza necessaria quando si vive negli stessi territori. È anche possibile che il lupo, magari in dispersione e in cerca di un partner con cui formare un proprio branco, non sia riuscito a trovare un conspecifico e che abbia poi rivolto le sue attenzione a ciò che gli si avvicinava di più.

In ogni caso, la spiccata socialità dei canidi ha certamente contribuito a facilitare questa rara interazione, regalandoci un momento eccezionale di convivenza pacifica tra due specie diverse e che hanno scelto a un certo punto di abbattere le barriere biologiche ed ecologiche che le separano.