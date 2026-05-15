Una balena morta è stata trovata in Danimarca: potrebbe essere Timmy, la megattera arenata in Germania

Una balena morta è stata trovata al largo di Anholt, in Danimarca. Potrebbe essere Timmy, la megattera rimasta arenata per oltre un mese in Germania e poi liberata nel Mare del Nord. In corso analisi su tessuti e tag satellitare.

La megattera Timmy arenata in Germania durante le operazioni di soccorso dello scorso aprile. Foto LaPresse



Una balena morta è stata avvistata al largo dell'isola di Anholt, in Danimarca. L'animale, secondo le prime informazioni diffuse dai media danesi, potrebbe essere Timmy, la megattera che nelle scorse settimane era diventata un caso mediatico seguito da milioni di persone in tutto il mondo, dopo che il cetaceo si era arenato più volte nel Mar Baltico, in Germania.

Timmy era poi rimasto bloccato per oltre un mese nell'acqua bassa, nonostante i numerosi tentativi di provare a fargli riprendere il largo. L'operazione di salvataggio si è poi trasformata in una missione di recupero senza precedenti, eseguita e finanziata da privati, dopo che esperti e istituzioni avevano deciso che non c'erano più possibilità. Un'operazione che, almeno formalmente, si era conclusa nel migliore dei modi con la liberazione della balena nel Mare del Nord, il 2 maggio scorso. Un rilascio che era stato accolto come un enorme successo.

La balena Timmy quando si trovava arenata nel Mar Baltico. Foto LaPresse



Eppure, già allora molti esperti avevano espresso molti dubbi. La permanenza prolungata in acque poco adatte alla specie, lo stress fisico e le condizioni di salute compromesse rendevano la sopravvivenza della megattera tutt'altro che certa. Il rischio che l'animale non riuscisse a riprendere una vita normale in mare aperto era considerato molto alto da buona parte della comunità scientifica.

Oggi, il ritrovamento della balena al largo di Anholt riapre tutte le domande. Secondo quanto riportato dalla stampa danese, potrebbe essere morta da tempo. L'Agenzia danese per la protezione dell’ambiente ha anche confermato che sono in corso verifiche per stabilire l'identità dell'animale.

La chiatta su cui ha viaggiato Timmy fino al Mare del Nord. Foto LaPresse



Il caso è ora nelle mani di ricercatori tedeschi e danesi, che hanno richiesto campioni di tessuto per effettuare analisi comparative. Verrà prelevata una porzione del corpo, poi suddivisa tra i laboratori dei due Paesi, con l'obiettivo di verificare se si tratti effettivamente di Timmy. Un elemento chiave sarà anche l'eventuale presenza di un trasmettitore satellitare, che era stato applicato per monitorare i suoi spostamenti dopo il rilascio, ma che tuttavia non ha mai funzionato correttamente.

Al momento, però, non c'è ancora nessuna conferma definitiva. Tuttavia, resta ancora aperta una domanda che accompagna questa storia fin dall'inizio: fino a che punto possiamo insistere per tentare di salvare un animale ancora vivo, ma che secondo gli esperti non ha più possibilità di sopravvivere?