Megattera Timmy ancora viva nel Baltico: si valuta il salvataggio con un catamarano

La megattera Timmy è ancora viva e prende piede l’ipotesi di tentare un ultimo tentativo per salvarla. Foto di repertorio



La situazione della megattera Timmy, ormai arenata da oltre una settimana, resta, per ora, sostanzialmente invariata. La balena è ancora viva, ma è in condizioni critiche, bloccata da giorni tra i fondali bassi del Mar Baltico, vicino all'isola di Poel, in Germania. Intorno a lui continuano le attività di monitoraggio, ma dopo che la macchina dei soccorsi si è ufficialmente fermata, ora prende forma un'ipotesi estrema: provare un ultimo tentativo di salvataggio con un trasporto in mare aperto.

Timmy è una megattera (Megaptera novaeangliae), una specie che può superare le 30 tonnellate di peso. In questo caso, l'animale pesa circa 12 tonnellate ed è rimasto incagliato su un fondale sabbioso, affondando fino a 60 centimetri. Una situazione che, per cetacei di queste dimensioni, è spesso fatale: il peso del corpo comprime gli organi interni e rende difficile la respirazione.

La scelta di "lasciarlo morire" pace

A peggiorare le condizioni c'è anche l'ambiente in cui si trova. Il Mar Baltico ha una salinità molto più bassa rispetto agli oceani aperti e per una specie abituata all'acqua salata, questo rappresenta uno stress fisiologico importante, che può compromettere ulteriormente le funzioni vitali. E dopo diversi tentativi falliti di riportarlo in mare, le autorità hanno deciso di interrompere i soccorsi e lasciarlo morire senza ulteriore stress e sofferenze inutili.

Nonostante tutto, Timmy è ancora vivo. Viene sorvegliato giorno e notte e le squadre di soccorso cercano di mantenerlo idratato bagnandolo regolarmente con acqua. Sono interventi minimi, ma utili per rallentare il deterioramento delle sue condizioni.

L'ultima possibilità: un catamarano speciale

L’idea è quella di usare un catamarano speciale attualmente in Danimarca. Foto di repertorio



Negli ultimi giorni è emersa è però una nuova possibilità di salvataggio, definita da molti come un "tentativo disperato". L'idea è quella di utilizzare uno speciale catamarano, attualmente in Danimarca, progettato per il recupero di grandi animali marini. Il piano prevederebbe di far passare sotto il corpo della balena larghe fasce di sostegno, per poi sollevarla con estrema cautela e adagiarla su una rete, così da trasportarla viva verso il Mare del Nord.

Un'operazione del genere, però, è tutt’altro che semplice. Richiede tempo, mezzi e soprattutto una condizione fondamentale: Timmy deve essere abbastanza forte da sopportare lo stress del sollevamento e del trasporto. Per questo è in corso una valutazione da parte di veterinari e biologi marini, chiamati a stabilire se esistono ancora reali possibilità di sopravvivenza.

Il tempo sta per finire

Il tempo è il fattore più critico. Il catamarano impiegherebbe almeno due giorni per arrivare sul posto ed essere operativo. Non è affatto certo che la balena riesca a resistere così a lungo.

Secondo gli esperti, il decorso di questi eventi può essere infatti molto lento. Nei grandi cetacei, il processo di morte può durare anche diversi giorni. Si considera che un animale sia morto quando smette completamente di muoversi e, soprattutto, quando non si osserva più alcuna respirazione per un periodo prolungato, di almeno un'ora. Nei giorni successivi, poi, i gas prodotti dalla decomposizione tendono a gonfiare il corpo, rendendo evidente il decesso.

Per ora, però, Timmy continua a respirare. E finché lo fa, resta aperta una possibilità, per quanto fragile, di salvarlo.