La balena Timmy non ce la fa, si è arenata di nuovo in una secca del Baltico: poche speranze per la megattera

La megattera, ormai arenata nel baltico da settimane, era riuscita a liberarsi, ma si è poi spiaggiata nuovamente rimanendo bloccata in un'altra secca. I soccorsi non si fermano, tra poche speranze.

La megattera era riuscita a liberarsi, ma si è poi arenata di nuovo nelle acque basse del mar Baltico. Foto di repertorio



Lunedì mattina, la balena Timmy era riuscita a liberarsi e ad allontanarsi a sorpresa, ma poco dopo si è arenata di nuovo nelle acque basse della baia o isola di Poel, vicino alla città di Wismar. Da settimane la sua storia tiene con il fiato sospeso la Germania e non solo. La megattera – un giovane maschio lungo circa 12 metri – si trova infatti nelle acque poco profonde del Mar Baltico da fine marzo.

Da allora si è liberata più volte, per poi rimanere nuovamente bloccata in diverse occasioni, segno di una condizione fisica ormai compromessa. Negli ultimi giorni, i soccorritori avevano preparato un intervento complesso che prevedeva l'uso di cuscini gonfiabili per sollevare la balena dal fondale e trasportarla con strutture galleggianti (i cosiddetti pontoni) verso acque più profonde, fino al Mare del Nord o addirittura all'oceano Atlantico.

Timmy era però riuscito a liberarsi da solo, nuotando però solo per un breve tratto. Per molti è comunque un segnale incoraggiante, che indica come il cetaceo abbia ancora energie sufficienti per muoversi, ma secondo alcuni esperti potrebbe essere in ogni caso troppo tardi. Le megattera non mangia da settimane, è estremamente debilitata e il peso del corpo, non più sostenuto dall'acqua, può già aver compromesso gli organi interni.

Secondo le autorità locali però, questa volta Timmy non sarebbe completamente arenato e c'è ancora qualche piccola speranza per poter intervenire. Anche grazie al sostegno di alcuni privati, si proverà ora l'ennesimo tentativo di salvataggio. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il piano prevede l'utilizzo di una grossa rete sostenuta da pontoni galleggianti, che verrà trascinata da un rimorchiatore per trasportare la balena in acque più profonde.

Timmy si trova nella baia di Poel dalla fine di marzo. Foto di repertorio



Le megattere sono animali abituati a vivere in oceano aperto. Il Mar Baltico, con le sue acque basse e poco salate, è un ambiente inospitale e potenzialmente pericoloso per i grandi cetacei. Non è ancora chiaro perché Timmy si sia spinto così lontano dal suo habitat naturale per poi spiaggiarsi: tra le ipotesi ci sono disorientamento, problemi di salute o errori di navigazione legati ai sistemi di orientamento, che nei cetacei si basano soprattutto sull'ecolocalizzazione e sul campo magnetico terrestre.

Ora tutto resta sempre molto incerto. Il fatto che la balena abbia provato per l'ennesima volta a liberarsi da sola lascia aperto uno piccolissimo spiraglio, ma ogni nuovo spiaggiamento riduce nuovamente le sue possibilità di sopravvivenza. Intanto, la storia di Timmy continua a essere seguita con apprensione, in attesa dell'ennesimo capitolo di quella che è ormai diventata una vera e propria agonia per questa megattera.