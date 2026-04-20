La balena Timmy si è allontanata a sorpresa dalla costa del Baltico: la megattera non è ancora fuori pericolo

La megattera Timmy ha lasciato a sorpresa la costa del Baltico dopo settimane di spiaggiamenti. È di nuovo in mare aperto, ma le sue condizioni restano critiche e speranze di sopravvivenza molto basse.

La megattera arenata da settimane nel Baltico ha ripreso il largo a sorpresa. Foto di repertorio



Dopo settimane rimasta immobile in acque basse, davanti alla costa di Wismar e all'isola di Poel, la balena Timmy ha ripreso a nuotare e si è allontanata a sorpresa dall'acqua bassa dove si era arenata. Una notizia che riaccende la speranza, ma che non cambia il quadro generale: le sue condizioni restano estremamente critiche e il suo destino è tutt'altro che risolto. La megattera è orami pesantemente deperita e con poche energie.

Timmy si trovava intrappolato da settimane nel Mar Baltico, un ambiente insolito e non adatto per questa specie. Le megattere sono infatti grandi cetacei migratori, abituati a nuotare in acque profonde e a percorrere migliaia di chilometri tra aree marine fredde e zone tropicali. Il Baltico, invece, è un mare relativamente chiuso, poco profondo e con una salinità molto più bassa rispetto agli oceani: condizioni che possono creare enormi difficoltà a questi cetacei.

Una lunga agonia di Timmy tra tentativi falliti e polemiche

La storia di Timmy è diventata rapidamente un caso in Germania e non solo. L'animale – un giovane maschio lungo circa 12 metri – si è spiaggiato più volte in pochi giorni, un segnale di un grave problema di salute o disorientamento. Il primo e unico intervento riuscito risale a settimane fa, a Timmendorfer Strand. Da allora, però, la situazione è progressivamente peggiorata.

L'ultimo tentativo di salvataggio riuscito, il 1° aprile, è stato interrotto perché considerato troppo rischioso. I veterinari e gli esperti coinvolti hanno parlato apertamente di una condizione ormai irrimediabilmente compromessa: ulteriori operazioni avrebbero significato sottoporre il cetaceo a uno stress enorme, senza reali possibilità di successo. A un certo punto si è anche valutato il possibile intervento di uno speciale catamarano, ma anche questa ipotesi è stata poi scartata.

Non tutti, però, hanno accettato questa decisione. Nei giorni successivi si sono susseguite proteste e manifestazioni a pochi metri dalla spiaggia, con alcune persone che hanno persino cercato di superare le barriere di sicurezza. Le autorità locali hanno scelto di non intervenire più, per evitare di aggravare la sofferenza del cetaceo, ma la vicenda ha continuato a far discutere l'opinione pubblica.

Timmy ha ripreso il largo, ma non è ancora fuori pericolo

Il fatto che Timmy abbia si sia allontanato dalla costa e abbia ripreso a nuotare è sicuramente un segnale importante, ma non necessariamente positivo nel lungo periodo. Una megattera debilitata e rimasta arenata e senza mangiare per settimane, può percorrere ancora qualche chilometro, ma senza riuscire recuperare davvero le forze. Nel Baltico, inoltre, le possibilità di farlo restano limitate: l'ecosistema non offre le stesse risorse alimentari degli oceani aperti e le condizioni ambientali possono peggiorare rapidamente.

Per questo, gli esperti continuano a mantenere una posizione molto prudente. Più che un lieto fine, quello di Timmy potrebbe essere solo un nuovo capitolo di una storia ormai già segnata, esattamente com'era accaduto con i ripetuti spiaggiamenti e nel caso della balenottera di Napoli. Tutti si augurano naturalmente che possa farcela e anche se le speranze di sopravvivenza rimangono decisamente basse, l'attenzione resta alta.

Perché balene e delfini si spiaggiano?

Le megattera rimane in condizioni critiche. Foto di repertorio



Gli spiaggiamenti dei cetacei sono fenomeni molto complessi e ancora in parte poco compresi. Le cause possono essere diverse a seconda del caso e della specie coinvolta: malattie, infezioni, perdita dell'orientamento, problemi ai sistemi di navigazione attraverso l'ecolocalizzazione, ma anche fattori ambientali come forti rumori antropici sottomarini o variazioni improvvise delle correnti e del livello delle maree. Nel caso di Timmy, gli esperti hanno parlato apertamente di una grave condizione clinica.

Il fatto che abbia continuato a spiaggiarsi suggerisce infatti che non fosse più in grado di orientarsi o nuotare correttamente. In queste situazioni, anche un salvataggio tecnicamente riuscito può non essere sufficiente: l'animale rischia semplicemente di tornare a riva o di morire anche una volta ripreso il largo, come è accaduto recentemente a una balenottera comune entrata nel porto di Napoli.