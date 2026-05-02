La balena Timmy è stata liberata nel mare del Nord: ha lasciato la chiatta e nuota verso l’Oceano Atlantico

La balena Timmy ha lasciato la chiatta su cui viaggiava ed è stata liberata nel Mare del Nord, dopo un trasporto senza precedenti. Ora nuota verso l’Atlantico, ma resta ancora in pericolo.

La megattera è stata liberata questa mattina intorno alle 9:00. Foto di repertorio



Dopo oltre un mese di apprensione, tentativi falliti e un'operazione di salvataggio senza precedenti, il giorno più atteso è finalmente arrivato: la balena Timmy è stata finalmente liberata nelle acque del Mare del Nord. Il rilascio dalla chiatta su cui viaggiava da giorni, eseguito nella mattinata di oggi, sabato 2 aprile intorno alle 9:00, segna un momento per certi versi storico e decisivo non solo per il destino della megattera, ma anche per il futuro del soccorso ai grandi cetacei spiaggiati o in difficoltà.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano tedesco Bild, il capitano del rimorchiatore che trainava la chiatta avrebbe dato l'ordine di liberare la balena. Tuttavia, la megattera non sarebbe stata rilasciata nel luogo originariamente previsto dall'operazione di salvataggio.

Timmy, un giovane maschio lungo circa 12 metri, è diventato un caso internazionale alla fine di marzo, quando si era smarrito nelle acque poco profonde del Mar Baltico nella baia di Poel, lungo la costa della Germania. Qui aveva iniziato ad arenarsi ripetutamente, probabilmente perché disorientato o troppo debilitato.

La liberazione nel mare de Nord dopo settimane di apprensione

La chiatta su cui ha viaggiato Timmy. Foto Lapresse



Per giorni, squadre di veterinari, biologi marini e volontari hanno cercato di guidarlo verso acque più profonde, ma senza successo. Il rischio principale, in questi casi, è che l’animale vada incontro a stress, disidratazione e danni agli organi interni, condizioni che possono diventare rapidamente fatali. Di fronte al peggioramento delle condizioni di Timmy, è stata presa una decisione estrema: lasciarlo morire lì.

Tuttavia, grazie a un'operazione di salvataggio finanziata da privati si è tentato un ultimo disperato tentativo: caricare la balena su una speciale chiatta riempita d'acqua e trasportarla lentamente verso acque più adatte alla sua sopravvivenza. Un'operazione complessa, mai tentata prima su un cetaceo di queste dimensioni, che ha richiesto coordinamento, mezzi tecnici avanzati e un monitoraggio continuo.

Una volta raggiunto il Mare del Nord, questa mattina Timmy ha fatto qualcosa che tutti speravano: ha lasciato la chiatta con le proprie forze e ha iniziato a nuotare autonomamente. Secondo i soccorritori, almeno nelle prime ore si stava dirigendo nella direzione giusta, potenzialmente verso l’oceano aperto e l'Oceano Atlantico, il suo habitat naturale.

Timmy riuscirà a sopravvivere?

La balena Timmy in Germania, mentre viene idratata dai soccorritori. Foto Lapresse



Ma la storia non è ancora finita. Nonostante la liberazione, Timmy resta in pericolo. Le tante settimane trascorse in condizioni difficili hanno probabilmente compromesso la sua salute, e non è certo che riuscirà a recuperare completamente. Lo stress prolungato, il lungo periodo arenata sotto al sole e l'inevitabile deperimento, potrebbero aver avuto effetti profondi sul suo stato di salute e sulla capacità di alimentarsi. Non è ancora chiaro se avrà le forze necessarie per nuotare, tenersi a galla e trovare da mangiare.

Eppure, al di là dell'esito finale, questa operazione rappresenta in ogni caso un punto di svolta storico. Il trasporto di un grande cetaceo tramite una chiatta – mai tentato prima – potrebbe diventare un precedente importante anche per future emergenze, offrendo una nuova possibilità in situazioni di che fino a oggi avevano poche soluzioni.

Il caso di Timmy ha mostrato quanto sia complesso intervenire su animali così grandi e delicati, ma anche quanto la collaborazione tra le persone e la volontà di aiutare un animale in evidente agonia possa spingersi oltre i limiti conosciuti. Qualunque sarà il destino di questa megattera, il suo viaggio ha già lasciato un segno nella storia della conservazione e del soccorso dei cetacei in difficoltà.