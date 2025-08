Un pesce caduto dal cielo innesca un incendio in Canada. Come è possibile

Un falco pescatore ha lasciato cadere la sua preda, un pesce, che è finito sui cavi elettrici. Il corpo in fiamme ha toccato il suolo entrando in contatto con l'erba secca e così si è innescato un incendio. La storia arriva dal Canada e ha visto impegnati sul campo i Vigili del Fuoco che hanno raccontato lo strano episodio.

Foto credits: Ashcroft Fire Rescue



Un pesce carbonizzato sul terreno annerito dal fuoco. E' ciò che hanno trovato i Vigili del Fuoco intervenuti a sud della città di Ashcroft, in Canada, dove è scoppiato un incendio devastante e che gli ha permesso di capire come si erano innescate le fiamme: un falco pescatore aveva catturato l'animale ma, stanco per il caldo, lo aveva lasciato cadere facendolo finire sui cavi elettrici.

L'evento, non così raro nella dinamica tra i due animali ma i cui effetti sono stati devastanti per le fiamme che si sono poi sprigionate a causa dell'impatto, è accaduto il 30 luglio scorso a circa 6 chilometri a sud della cittadina che si trova nella Columbia Britannica.

I Vigili del Fuoco hanno raccontato l'episodio in un post sulla loro pagina ufficiale su Facebook, pubblicando proprio lo scatto del cadavere bruciato del pesce che hanno riscontrato sul posto. "Un'indagine rapida ha rivelato la causa di questo incendio: è stato lasciato cadere da un falco pescatore locale sulle linee elettriche", è il commento che accompagna l'immagine. Il pesce, tenuto nella bocca dell'uccello, ha prima fatto un lungo volo, considerando che il fiume si trova 3 chilometri a est dal punto in cui poi è stato lasciato cadere, e poi toccando i fili della corrente ha preso fuoco e arrivando a terra ha innescato l'incendio andando a finire sull'erba secca.

L'incidente ha causato un'interruzione temporanea della corrente elettrica nella zona e per spegnere le fiamme ci sono voluti, secondo quanto riportato dalla stampa locale, circa 19.000 litri d'acqua. I Vigili del Fuoco, nonostante quanto accaduto, hanno chiuso il post con un messaggio ironico:"Un altro dubbio potrebbe essere che il falco pellegrino sia stanco del pesce crudo e abbia voluto provare quello cotto. Potremmo non conoscere mai la risposta, ma è stato verificato che il nostro principale sospettato non ha riportato ferite nell'incidente ed è ancora a piede libero".