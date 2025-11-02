Cane cade per 12 metri da una scogliera: il video del salvataggio

Un cane è sopravvissuto a una caduta di 12 metri da una scogliera a Fort Funston, a San Francisco. Era rimasto bloccato su una altura a picco sul mare e sarebbe finita nel peggiore dei modi se non fosse stato salvato dai vigili del fuoco. Tutta l'emozionante operazione di salvataggio è stata ripresa da un drone.

Un cane è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere caduto da una scogliera per ben 12 metri. È successo lo scorso 28 ottobre a San Francisco alle scogliere di Fort Funston, dove i crinali di roccia cadono a picco sul mare. In soccorso del cagnolino sono intervenuti i pompieri del dipartimento di San Francisco che in un complessa operazione di recupero sono riusciti a portarlo sano e salvo sulla terra ferma. Tutta la complessa operazione di recupero, molto rischiosa anche per le persone coinvolte è stata ripresa dalle telecamere di un drone e pubblicato sui social dei vigili del fuoco.

Il video del recupero del cane

Martedì scorso, un cane è caduto da un pendio roccioso a Fort Funston, dove è rimasto bloccato senza riuscire a muoversi, in bilico a pochi centimetri dallo strapiombo. Immediatamente sono interventi i pompieri del dipartimento di San Francisco che usando corde e carrucole sono riusciti a portarlo in salvo prima che fosse troppo tardi. Il salvataggio è stato particolarmente delicato e, come si vede nelle immagini, ha richiesto un grande sforzo in termini di mezzi e personale. Ma il risultato ha premiato tutti: il cane è stato recuperato illeso.

Le immagini registrate dalla telecamera di un drone dei vigili del fuoco mostrano proprio la sequenza dell’intervento: una vigile del fuoco si cala lungo la parete scoscesa portando accanto a sé il cane perfettamente imbracato. Una volta risalito lo strapiombo, la soccorritrice passa l'animale a un altro collega, il quale con grande cautela lo libera finalmente.

L'abbraccio con la famiglia dopo la paura

Quasi come se si fosse reso conto di ciò che era appena accaduto, il cane ha rivolto uno sguardo di gratitudine nei confronti dei suoi salvatori e ha dedicato parecchio tempo a fare le feste e leccarli. Secondo quanto hanno fatto sapere i vigili del fuoco, il cane poco dopo ha riabbracciato la sua famiglia.