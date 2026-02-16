Cane intrappolato in un cunicolo tra fango e detriti: il video del salvataggio dei Vigili del Fuoco

Un cane rimasto intrappolato per ore in una tubazione ostruita da fango e detriti a Sesto Fiorentino, è stato liberato dai Vigili del Fuoco dopo una lunga operazione di salvataggio.

Il momento del salvataggio



È rimasto bloccato per quasi sei ore in un cunicolo largo appena 50 centimetri, circondato da fango e detriti. Poi, in serata, è stato finalmente liberato dai Vigili del Fuoco. È la storia a lieto fine avvenuta ieri a Sesto Fiorentino, dove un cane è rimasto intrappolato all'interno di una tubazione in muratura a causa del fango accumulatosi dopo le forti piogge.

L'allarme è scattato nel pomeriggio e, secondo quanto ricostruito, il cane era bloccato almeno dalle 15:00. L'intervento dei Vigili del Fuoco è iniziato intorno alle 17:30 ed è andato avanti per circa tre ore. Le operazioni si sono infatti concluse solo in serata, intorno alle 20.40.

Il cane si trovava all'interno di una tubatura in cemento, parzialmente ostruita dalla terra e dal fango accumulatisi dopo le piogge. Il materiale trascinato dall'acqua aveva ristretto ulteriormente lo spazio già molto limitato del cunicolo, rendendo così molto difficile qualsiasi movimento.

Il cane è stato poi riconsegnato sano e salvo al suo umano di riferimento



Per raggiungerlo, i soccorritori hanno dovuto scavare dall'esterno e liberare l'apertura dalla terra, poi hanno iniziato a rimuovere a mano fango e detriti all'interno della tubazione. Gli spazi ristretti non permettevano l'uso di mezzi meccanici, così il lavoro è proseguito molto lentamente, centimetro dopo centimetro.

A un certo punto, un vigile del fuoco è riuscito calarsi dentro il condotto, ha avanzato con cautela liberando il passaggio con le mani fino a raggiungere l'animale. Il cane, stremato ma in buone condizioni, si è lasciato afferrare senza opporre resistenza ed è stato finalmente messo in salvo.

Al termine delle operazioni, l’animale è stato riconsegnato sano e salvo al suo umano di riferimento. Ad assistere al salvataggio c'erano anche alcuni residenti della zona, che hanno applaudito i soccorritori per il salvataggio riuscito riuscito. Un intervento lungo e complesso, condotto fortunatamente senza conseguenze per il cane e che si è concluso con un lieto fine dopo diverse ore di apprensione.