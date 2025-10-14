UN PROGETTO DI
0 risultati
Video thumbnail

Il video dell’incredibile salvataggio in elicottero di un cane ferito in montagna

In Arizona un elicottero ha salvato un cane ferito e il suo umano bloccati all'interno un canyon. Il video del salvataggio è incredibile e mostra l’uso di un’imbracatura speciale per trasportare l'animale.

Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
di Redazione Kodami
14 Ottobre 2025
16:08
Immagine
L’incredibile salvataggio del cane in Arizona

Un'operazione di soccorso spettacolare è stata condotta venerdì scorso nelle Superstition Mountains, in Arizona, dove le autorità della contea di Maricopa hanno utilizzato un elicottero del soccorso aereo per salvare un cane ferito rimasto bloccato in un profondo canyon.

Il video del salvataggio mostra la precisione e la rapidità dell’intervento che ha permesso di trarre in salvo sia l’animale che il suo umano, entrambi sconvolti. L’allarme è scattato dopo una chiamata al servizio di emergenza che segnalava la presenza di un cane lungo un sentiero montano in condizioni critiche e incapace di muoversi. L’animale si trovava insieme al suo umano, che però non riusciva più a proseguire né a trasportarlo in un luogo sicuro a causa del terreno ripido.

Dopo aver individuato i due, la squadra di soccorso ha scelto l'unico modo sicuro per salvare l'animale senza rischi per le persone: l’intervento aereo. Utilizzando una speciale imbracatura progettata per animali di grossa taglia, i soccorritori hanno assicurato il cane e lo hanno sollevato fino all’elicottero.

non perderti questo articolo
Immagine

Il salvataggio di un cane durante l’attacco iraniano a Tel Aviv: le guerre coinvolgono sempre anche gli animali

Le immagini registrate durante l’operazione mostrano il cane sospeso in aria, stabile e protetto, mentre viene trasferito verso la zona di atterraggio.

Una volta a terra, il cane è stato immediatamente affidato a un veterinario per ricevere le cure necessarie. Le autorità non hanno ancora fornito aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni, ma il rapido intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze potenzialmente fatali. Solo un bello spavento per il cane e il suo amico umano.

Continua a leggere su Kodami
Atlante degli Animali / Cani
Sfondo autopromo
Segui Kodami sui canali social
api url views