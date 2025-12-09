Il cane Argo insegue i camosci e finisce in un canale insieme al suo umano: la mobilitazione per salvarli

Durante un'escursione sul versante trevigiano del Monte Grappa, il cane Argo ha trascinato il suo umano in un canale mentre rincorreva dei camosci. Per fortuna è intervenuto il Soccorso alpino.

Un escursionista e il suo cane sono stati salvati sul Monte Grappa



Il cane Argo ha fatto prendere un bello spavento alla sua famiglia e ai soccorritori quando un’escursione sul Monte Grappa, in Veneto, si è trasformata in un’imprevista operazione di soccorso. Il cane, un pastore belga in gita con i suoi due umani, ha rincorso alcuni camosci trascinando con sé uno dei due lungo un canale.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio dell'8 dicembre e sarebbe potuto finire in tragedia senza l'intervento del Soccorso Alpino Speleologico del Veneto.

Perché il cane Argo è finito in un canale con il suo umano

L'episodio si è verificato lungo il sentiero 152 delle Meatte, sul versante trevigiano della montagna. Qui una coppia composta da un 37enne di Piombino Dese e una 39enne di Resana era in escursione sul sentiero quando da una rientranza della parete sono comparsi a pochi metri alcuni camosci.

A quel punto il Pastore belga Argo ha reagito d'istinto lanciandosi all'inseguimento e nonostante il guinzaglio, la forza improvvisa dello scatto lo ha spinto oltre il margine del sentiero, trascinando con sé il suo umano. Entrambi sono quindi scivolati lungo la scarpata per alcune decine di metri. La compagna, vista la scena, ha raggiunto il punto in cui si erano arrestati per capire come stessero, e ha fatto partire l'allarme intorno alle 16.40.

Il salvataggio del Soccorso alpino: il cane non riusciva a muoversi

Una volta individuate le coordinate è partita una squadra del Soccorso alpino, con medico e infermiere del Suem di Crespano, seguita da altri tecnici fino a raggiungere un totale di cinque soccorritori. Sulla strada una squadra ha incontrato tre ragazzi che avevano assistito alla scena da lontano e che erano rimasti sul sentiero per indicare la zona dell’incidente.

L’uomo, trascinato da Argo aveva riportato solo un colpo al piede, senza gravi conseguenze, mentre il cane mostrava difficoltà a muoversi, probabilmente a causa di traumi alle zampe anteriori. La coppia era riuscita a risalire di qualche metro, fermandosi in un punto più sicuro con l’animale. Un primo soccorritore si è calato per una ventina di metri, portando caschi e imbraghi. La donna è stata fatta risalire per prima. Un secondo operatore si è poi unito al compagno per completare le manovre.

Argo è stato sistemato in uno zaino, dopo aver recuperato la museruola finita più in basso durante la caduta, e insieme al suo umano e ai soccorritori è stato issato sul sentiero tramite contrappeso. Una volta in quota, la squadra ha predisposto una sorta di rete intrecciata con le corde per trasportare il cane ferito fino alle jeep.

Da lì, la coppia e Argo sono stati accompagnati a Crespano per ulteriori controlli. Per fortuna la disavventura è finita senza gravi conseguenze per tutti.