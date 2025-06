Uno squalo martello cade dal cielo e interrompe una partita di disc golf: cosa è successo

Uno squalo martello ha fatto irruzione cadendo dal cielo su un campo di disc golf, in Carolina del Sud. Si tratta di un piccolo esemplare che lo scorso 20 maggio ha interrotto la partita e lasciato i partecipanti senza parole: nessuno si aspettava di assistere al "volo" di un pesce.

Quello che è successo però ha una spiegazione scientifica e non si tratta di un caso unico.

Perché un pesce martello è caduto dal cielo durante una partita di disc golf

Era un tranquillo martedì mattina al campo di Myrtle Beach, nella Carolina del Sud. Qui un gruppo di amici si preparava a giocare a disc golf, una variante del golf giocato con i dischi. Improvvisamente però sentono qualcosa di strano: sulle loro teste un falco pescatore stava lottando contro un gruppo di corvi.

Al centro della contesa c'era la preda catturata dal falco e contesa dal gruppo di corvi affamati. Nessuno voleva cedere e alla fine, dopo molto battibeccare, il rapace ha lasciato cadere il bottino: un piccolo esemplare di squalo martello.

Quando il pesce ha raggiunto il suolo i giocatori non potevano crederci, come dimostrano le foto di Jonathan Marlowe pubblicate dalla pagina ufficiale di Myrtle Beach: "Un falco pescatore si è alzato in volo con il suo pranzo. Poi, due corvi l'hanno inseguito su un albero. Sfortunatamente, nell'inseguimento ha perso il suo pranzo che è caduto proprio sulla buca 11".

Lo squalo martello caduto dal cielo a Myrtle Beach e ripreso da Jonathan Marlowe



Cosa ci faceva il falco pescatore con uno squalo martello

Non è raro che un falco pescatore (Pandion haliaetus) catturi i pesci dalla costa per poi consumarli con calma successivamente, molto più raro è che predino squali, per quanto giovani come quello caduto dal cielo a Myrtle Beach.

Il falco pescatore è un rapace che si nutre prevalentemente di pesci e per questo ha sviluppato diversi adattamenti che lo rendono una macchina perfetta anche nello scontro in acqua: grazie alla velocità in picchiata si fionda sulla preda sotto il pelo dell'acqua dove la ghermisce con gli artigli, dopo riprende velocemente quota, anche grazie al piumaggio impermeabile.

Tutto questo però non basta nello scontro con i corvi, tra le specie di uccello più intelligenti e adattabili conosciute. Non è raro che due o più corvi si coalizzino per rubare il pranzo a un predatore più grande di loro. La cosa insolita è proprio che il falco avesse pescato un piccolo squalo, che solitamente non rientra tra le loro prede abituali.