Anche le orche australiane attaccano gli squali bianchi: mangiano solo il fegato e gli scienziati sono preoccupati

Anche le orche australiane hanno cominciato ad attaccare gli squali bianchi solo per mangiare il loro fegato. Gli scienziati sono un po' preoccupati: in Sudafrica, per colpa delle orche, gli squali sono quasi completamente scomparsi.

Per la prima volta, gli scienziati hanno confermato che le orche al largo delle coste australiane cacciano gli squali bianchi e lo fanno con una precisione chirurgica: il loro obiettivo è il fegato, una vera e propria miniera di nutrienti. La conferma arriva da uno studio guidato dalla Flinders University e pubblicato su Ecology and Evolution. Analizzando il DNA delle ferite da morso su uno squalo bianco lungo 4,7 metri ritrovato spiaggiato vicino a Portland, nello stato di Victoria, i ricercatori hanno identificato nelle orche i responsabili della predazione. Il tipo di attacco poi non lascia dubbi: solo la parte centrale del corpo era stata rimossa, lasciando la testa e la coda intatte, esattamente come già osservato in Sudafrica e California.

Una tecnica di caccia precisa e spietata

Le orche Bent Tip e Ripple e lo squalo bianco trovato morto. Immagine da Reeves et al., 2025



Gli scienziati hanno prelevato campioni di tessuto dai morsi sullo squalo bianco per analizzarne il DNA residuo. Il risultato ha rivelato che la principale area di morso conteneva tracce genetiche di orca, mentre altre ferite mostravano segni di attività da parte di squali spazzini, probabilmente squali manzo nasolargo (Notorynchus cepedianus). "Abbiamo trovato quattro ferite distinte, una delle quali era tipicamente associata all'estrazione del fegato da parte delle orche, proprio come si è già visto in Sudafrica", ha spiegato Isabella Reeves, prima autrice dello studio e ricercatrice del Southern Shark Ecology Group della Flinders University.

L'attacco non è stato casuale. Due giorni prima del ritrovamento dello squalo morto, alcuni testimoni avevano osservato un gruppo di orche, tra cui due individui noti come "Bent Tip" e "Ripple", mentre cacciavano una grossa preda al largo di Bridgewater Bay, nei pressi di Melbourne. Gli esperti non sono però completamente sorpresi, anche perché le orche sono tra i predatori più versatili del pianeta e hanno già dimostrato di saper adattare le loro tecniche di caccia a seconda della preda e dell'ambiente. In diverse parti del mondo, tra cui la California e il Sudafrica, è stato poi già documentato come questi cetacei abbiano sviluppato una certa predilezione per il fegato degli squali bianchi, una fonte altamente nutriente e ricca di grassi.

Un banchetto che trasforma gli ecosistemi e preoccupa gli scienziati

In Sudafrica, da quando due orche hanno iniziato ad attaccare gli squali bianchi, questi ultimi sono spariti



Tuttavia, questa è la prima conferma scientifica di un attacco di questo tipo nelle acque australiane. Il fenomeno preoccupa quindi alcuni biologi marini, perché la predazione da parte delle orche può influenzare significativamente le dinamiche degli ecosistemi. Studi condotti in Sudafrica hanno mostrato per esempio come l'aumento degli attacchi delle orche agli squali bianchi abbia portato a un drastico calo della loro popolazione, con effetti a cascata su tutta la catena alimentare. "Sappiamo che gli squali bianchi svolgono un ruolo chiave nella regolazione degli ecosistemi marini, quindi è fondamentale monitorare queste interazioni anche nelle acque australiane", ha detto Adam Miller, ecologo e coautore dello studio.

Oltre all'impatto diretto sulle popolazioni di squali bianchi, lo studio sottolinea anche un altro aspetto interessante: le orche non divorano completamente le loro prede, ma si concentrano su organi specifici, come appunto il fegato, lasciando il resto del corpo a disposizione di altri animali. Questa selezione, secondo gli scienziati, facilita gli animali spazzini, permettendo così a tante altre specie di nutrirsi. E mentre i ricercatori continuano a raccogliere dati per comprendere meglio la frequenza e l'impatto di questi eventi, una cosa è certa: le orche australiane hanno imparato dai loro simili sparsi per il mondo e ora anche nei loro mari il fegato di squalo bianco è diventato una prelibatezza irresistibile.