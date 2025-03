La poiana che attacca le persone calve in Inghilterra potrebbe essere abbattuta: non riescono a catturarla

Il falconiere incaricato di catturare il rapace è riuscito ad avvicinarsi più volte alla poiana, ma senza successo. E ora si parla di una soluzione drastica: abbatterla. Foto di archivio



Nella piccola cittadina di Flamstead, nell'Hertfordshire inglese, una poiana di Harris fuggita dalla falconeria sta tenendo sotto scacco gli abitanti con continue picchiate e attacchi aerei. Il rapace sembra prendere di mira soprattutto persone alte e calve, ma la situazione è diventata talmente surreale che molti a Flamstead ormai non escono più di casa senza un cappello protettivo. Il falconiere incaricato di catturare il rapace è riuscito ad avvicinarsi più volte alla poiana, ma senza successo. E ora si parla di una soluzione drastica: abbatterla.

La poiana – diventata ormai celebre tra i media locali come "la poiana o il falco di Flamstead" – ha già colpito tra le 40 e le 50 persone. Alla BBC, un pensionato di 91 anni ha anche raccontato che il rapace gli ha portato via due cappelli di lana. I residenti sono ormai esasperati e il consiglio parrocchiale ha confermato che la cattura del rapace è più vicina che mai, ma che non sarà semplice. Il problema principale? Qualcuno, riporta The Herts Advertiser, le sta dando da mangiare.

La poiana, abituata a cercare attivamente le persone, sembra prendere di mira soprattutto le persone alte e calve. Foto di archivio



Un falconiere ha infatti tentato di attirare la poiana in trappola con del cibo più volte, ma il rapace – non essendo affamato – ha quasi sempre ignorato l'esca. Il consiglio e la Polizia locale hanno quindi invitato tutti a non dare da mangiare all'animale per evitare di allungare ulteriormente i tempi di cattura. Tuttavia, lo stesso consiglio ha ammesso che, se gli attacchi continueranno e se non si riuscirà a catturare presto la poiana, si dovrà considerare anche l'opzione dell'abbattimento.

La notizia ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo, ma ciò che sta accadendo a Flamstead non è solo un curioso caso di cronaca. È l'ennesima dimostrazione di come la falconeria, e più in generale la detenzione di specie selvatiche in cattività, possa avere conseguenze imprevedibili quando gli animali sfuggono al controllo umano. Un rapace abituato a essere nutrito dal proprio falconiere, infatti, non è più un animale che teme le persone, anzi le cerca attivamente.

L’incolpevole poiana di Flamstead rischia ora di essere uccisa solo perché qualcuno voleva tenere in cattività un animale nato per volare libero



E quando tutto ciò avviene fuori dal controllo umano, il risultato può essere molto pericoloso, non solo per la sicurezza delle persone, ma anche per gli incolpevoli animali. La poiana di Harris (Parabuteo unicinctus) è un rapace di medie dimensioni, simile alla nostra poiana comune, ma originaria del continente americano. Non può quindi rimanere libera, sia per la sicurezza delle persone, ma a anche perché quel rapace non dovrebbe trovarsi in Europa. Tuttavia, quella di Harris è la specie più allevata al mondo dai falconieri.

E proprio la detenzione dei rapaci in cattività è la chiave per capire l'origine di questa assurda vicenda e delle sue possibili conseguenze. A Flamstead la poiana ci è arrivata a causa nostra e ora che è libera, mentre cerca semplicemente di sopravvivere, rischia di essere uccisa solo perché qualcuno voleva tenerne una in casa. La speranza è che venga recuperata presto e che trovi un posto dove stare, ma questa storia dovrebbe anche farci riflettere su cosa significhi davvero tenere in cattività un animale selvatico nato per volare libero.