Perché una poiana sta terrorizzando gli uomini alti e senza capelli in una piccola cittadina inglese

Una poiana di Harris fuggita dalla cattività sta creando un vero e proprio caso nella piccola cittadina inglese di Flamstead, nell'Hertfordshire. E proprio il mondo della falconeria e della detenzione dei rapaci in cattività è la chiave per capire l'origine di questa strana vicenda e, sopratutto, i motivi che spingono il rapace a comportarsi così.

Una poiana di Harris. Foto di archivio



Nella piccola cittadina inglese di Flamstead, nell'Hertfordshire, si sta consumando un piccolo thriller ornitologico che sembra uscito da un film di Hitchcock. Da un paio di settimane, infatti, un misterioso rapace piomba dal cielo e colpisce le teste di uomini con caratteristiche molto precise: alti, senza capelli e sopra i 40 anni. Una selezione piuttosto accurata e abbastanza inquietante, che ha già portato a una ventina di attacchi in pochi giorni.

Il colpevole è una poiana di Harris (Parabuteo unicinctus), un rapace di medie dimensioni – simile alla nostra poiana comune – originario del continente americano, ma molto diffuso in falconeria, l'antica arte di allevare e addestrare rapaci. E proprio il mondo della falconeria e della detenzione dei rapaci in cattività è la chiave per capire l'origine di questa strana vicenda e, sopratutto, i motivi che spingono il rapace a comportarsi così.

Un rapace fuori controllo, ma perché?

La poiana di Harris, specie di origine americana, è il rapace più allevato dai falconieri. Foto di archivio



Da dove venga esattamente questa poiana non è ancora chiaro. Il vicino zoo di Whipsnade ha negato ogni responsabilità, ma considerando che la poiana di Harris, oltre a essere la specie di rapace più allevata nella falconeria, ha anche i geti (i lacci alle zampe), si tratta senza dubbio di un animale fuggito dalla cattività, cosa già successa tante volte, anche qui in Italia. Ed è proprio questo il punto: un rapace allevato per la falconeria non ha paura degli esseri umani, anzi, può cercarli attivamente.

Abituata al costante contatto umano e a ricevere da mangiare dal proprio falconiere, la poiana potrebbe scendere in picchiata non tanto per attaccare o far male, quanto per tentare di posarsi sulle teste delle persone, scambiandole per un punto d'appoggio o per una possibile fonte di cibo. Il problema? Gli artigli uncinati e affilati tipici dei rapacei, che possono lasciare segni anche profondi, come testimoniano gli sfortunati cittadini di Flamstead.

Anche questo è un effetto indesiderato della falconeria

Le fughe dalla cattività sono uno degli effetti indesiderati della detenzioni di animali selvatici



Diverse persone hanno raccontato di ave ricevuto colpi alla testa, per poi vedere un uccello volare via. Alcuni hanno anche riportato piccole ferite (nulla di grave in ogni caso), ma sono ormai numerose le testimonianze e alcuni stanno cominciando ad andare in giro con un cappello. Quello che sta accadendo a Flamstead non è però solo un curioso caso di cronaca, ma l'ennesima dimostrazione di come la falconeria, e più in generale la detenzione di specie selvatiche, abbia conseguenze impreviste quando gli animali sfuggono al controllo umano.

Un rapace abituato a essere nutrito dal proprio falconiere non è più un animale che ha paura delle persone: non si tiene lontano dagli esseri umani, anzi li cerca. E quando questo avviene fuori contesto, il risultato può essere pericoloso, non solo per la sicurezza delle persone, ma anche per la diffusione di specie aliene. La speranza è che la poiana venga recuperata presto, anche per la sua incolumità, ma questa curiosa storia dovrebbe anche farci riflettere su cosa significhi davvero addestrare e tenere in cattività un animale nato per volare libero.