Un italiano su sei viaggia con il suo animale domestico: più di sei milioni in vacanza con cane e gatto

Dall'analisi di Coldiretti emerge che sempre più italiani scelgono di partire con i propri animali: quasi uno su sei li porta in vacanza con sé. Crescono le strutture pet friendly, ma molti rinunciano per difficoltà di accoglienza e ancora l'abbandono è una piaga diffusa nel Belpaese.

6,1 milioni di italiani saranno in ferie insieme all'animale di famiglia. Sono i dati che emergono dall'analisi pubblicata da Coldiretti da cui emerge che quest’estate quasi una persona su sei farà le vacanze insieme al proprio animale domestico, come sottolineano nel comunicato dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, la principale associazione dedicata all'agricoltura in Italia.

L'indagine è stata svolta insieme a Ixè in occasione del primo weekend da bollino nero dell’esodo estivo, in cui appunto le famiglie che viaggiano molto spesso sono accompagnate da cani, gatti e altri animali da compagnia. Secondo quanto recepito attraverso i dati raccolti, il 30% delle persone che hanno un animale in famiglia ha deciso di portarlo con sé, mentre il 43% lo affiderà a parenti, amici o pensioni specializzate. "C’è poi un ulteriore 27% che vorrebbe partire insieme al proprio pet, ma è costretto a rinunciare per la mancanza di strutture in grado di accoglierlo".

E il punto dell'analisi è proprio questo, considerando che il comunicato si apre precisando che c'è sempre più "una crescente diffusione dell’ospitalità ‘pet friendly' lungo tutta la Penisola" ma evidenziando in sostanza quanto ancora sia difficile riuscire davvero a poter usufruire di luoghi turistici in cui è garantito l'accesso agli animali. Le stesse percentuali che risultano dall'analisi di Coldiretti infatti ci descrivono ancora una maggioranza di nuclei familiari che si rivolge ad altri per la gestione degli animali durante il periodo delle ferie o chi rinuncia proprio a farle, a fronte sicuramente di casi come quello di un viaggio all'estero in cui sicuramente non si può portarlo con sé ma anche perché non è così semplice prenotare case o alberghi in cui l'animale viene considerato come un ospite.

Sì, le strutture pet friendly sono decisamente aumentate e ciò è dovuto al fatto che la cosiddetta "pet economy" è diventato un settore che fa girare 4,2 miliardi di euro all'anno, secondo i dati di Assalco, che ha riunito le principali aziende che operano in Italia nei settori pet food e pet care, rappresentando circa l’85% del mercato nazionale degli alimenti per animali da compagnia. Sono numeri elevati a fronte però anche di una piaga sempre costante che è quella dell'abbandono, cui Coldiretti non dimentica di accennare sottolineando che "proprio nei mesi estivi si concentra circa il 30% dei 130mila animali che ogni anno vengono abbandonati in Italia, un fenomeno che rappresenta non solo un grave gesto di crudeltà, ma anche un rischio per la sicurezza stradale e un costo per la collettività".