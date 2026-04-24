All’aeroporto di Palermo inaugurata l’ “area pet”: 350 metri quadri, è la prima del Sud Italia

Dopo Milano Linate, Roma Fiumicino, Bologna, Cagliari e Olbia, l'aeroporto di Palermo "Falcone e Borsellino" a Punta Raisi apre nell'area partenza un luogo dedicato alla sosta per gli animali a seguito dei viaggiatori. E' il primo nel Sud Italia.

"350 metri quadrati, accessibile 24 ore su 24, dedicata a chi viaggia con i propri animali, ai cani che assistono individui con fragilità o a chi è di passaggio dall’aerostazione per accompagnare/accogliere i propri cari."

Così viene presentata l'apertura dell' "area pet" all'aeroporto di Palermo "Falcone e Borsellino" sul sito di GES.A.P. S.p.A, la società di gestione dello scalo siciliano che ha provveduto a creare una zona completamente dedicata alle persone di riferimento di animali domestici.

Dopo Milano Linate, Roma Fiumicino, Bologna, Cagliari e Olbia, l'aeroporto a Punta Raisi è il sesto in Italia ad aver previsto un luogo dedicato alla sosta per gli animali a seguito dei viaggiatori ed è il primo nel Sud Italia.

La zona si trova nel corridoio esterno, tra le due rampe di accesso al terminal a livello delle partenze. "Lo spazio – precisano dallo scalo – è delimitato da una recinzione ed è stato scelto per la sua posizione strategica, perché garantisce visibilità e facilità di accesso per l’utenza con animali. Per renderlo più accogliente, è stata installata una nuova pavimentazione e sono stati ripristinati i cordoli perimetrali".

Nell’area sono stati inseriti elementi di arredo ma anche strumenti utili per la cura degli animali: ci sono delle fontanelle con ciotole, i cestini e i dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni.

In Italia è sempre più in aumento il numero di persone che viaggiano in aereo portando con sé i propri animali domestici. Vueling, ad esempio, ha reso noto di aver trasportato oltre 105.000 animali e nel 2024 e 53.700 nel primo semestre del 2025. Del resto l'ultimo rapporto Assalco-Zoomark ha stimato una presenza di 65 milioni di animali nelle case degli italiani, e tra i più amati ci sono i gatti.

E' cronaca degli ultimi mesi, poi, il battage mediatico e politico, soprattutto, fatto da quando l'Enac ha stabilito nel suo nuovo regolamento che le compagnie possono aprire ai cani anche di taglia medio grande le porte delle cabine degli aerei e sono stati effettuati già due voli sperimentali. Al di là dei proclami, però, per ora nessun volo è ancora aperto a questo tipo di "viaggiatori" e, soprattutto, bisogna considerare bene quando e se è davvero il caso di portare Fido con sè.