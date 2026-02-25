L’annuncio di Ita Airways: “Da questa estate i cani di taglia medio grande viaggeranno in cabina”

La compagnia italiana su cui era avvenuto ad oggi l'unico viaggio nella cabina di un aereo di due cani di taglia media ritorna alla carica annunciando di voler mantenere la promessa di far salire a bordo, accanto alle loro persone di riferimento e non più relegati in stiva, anche i quattro zampe che hanno un peso superiore a quello fino ad ora consentito: fino a 30 kg.

Ita Airways ha infatti appena reso noto l'iniziativa che prende il nome di Large Pet Friendly attraverso le parole dell'ad e direttore generale Joerg Eberhart: "Vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni: stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva, così da consentire ai passeggeri di programmare, già dalla prossima primavera/estate, i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe. Ita Airways conferma così il proprio impegno a rendere il volo sempre più inclusivo, nel pieno rispetto delle normative e dei più elevati standard di sicurezza e qualità".

L'unico volo di cui si era tanto parlato era stato quello dimostrativo e appannaggio più della propaganda politica che dei proprietari di cane in generale. A bordo infatti c'erano sì il Labrador Moka e il meticcio Honey che avevano viaggiato accanto ai rispettivi umani di riferimento in posti dedicati, ma in cabina c'erano pure tra gli altri l'onorevole Brambilla e il ​​vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, forti sostenitori di questa iniziativa.

Ora Ita Airways conferma comunque l'impegno che aveva asserito di volersi prendere e di voler davvero essere la prima compagnia aerea ad aver "ampliato i limiti di peso per il trasporto degli animali domestici in cabina su tutti i voli nazionali, incrementando del 25% il peso massimo consentito".

Il via libera nasce da un vero e proprio cambio di paradigma voluto dall'Enac, il cui regolamento – non obbligatorio in questo senso per le compagnie aeree – era stato modificato proprio per consentire ai vettori di poter decidere di aprire le porte dei velivoli anche ai cani.

Quando comunque, come sembra, sarà effettivamente possibile portare il proprio compagno a quattro zampe in aereo accanto a sé, noi ci teniamo a ribadire quali domande sarebbe meglio porsi prima di farlo. Che in generale sia un servizio che possa tornare utile, infatti, non lo si mette in dubbio ma ciò sui cui continuiamo a voler far riflettere è che spesso poco pensiamo poi al vero benessere del cane rispetto a quelle che possono essere le nostre esigenze.