Ross ed Evan, due cani di taglia medio grande in cabina. Anche Areoitalia ha effettuato il primo test su un volo

Anche Aero Italia ha aperto le porte della cabina di un volo sperimentale per due cani di taglia medio grande e le rispettive persone di riferimento. E' la seconda compagnia aerea che segue il dettato del regolamento Enac che prevede ora questa ipotesi.

Il Setter Evan che ha viaggiato in cabina in aereo a fianco della sua persona di riferimento



Ross ha sei anni, è un Cirneco dell'Etna e pesa 15 chili e mezzo. Evangelista ha cinque anni, pesa 28 chili ed è un Setter. Questi due cani hanno in comune l'aver viaggiato in cabina accanto alle loro persone di riferimento sul volo XZ2712 di Aeroitalia da Palermo a Roma.

Si tratta del primo volo della compagnia in cui è stato concesso l'accesso a bordo anche a cani di taglia medio grande e del secondo in assoluto da parte di un vettore in Italia, preceduto infatti dal volo di Ita Airways su cui avevano viaggiato i primi cani di una certa stazza dopo l'annuncio dell'Enac di un nuovo regolamento che lo prevede.

Si aprono dunque nuovi scenari e, soprattutto, nuove rotte che confermano "l'appetibilità" di questo tipo di proposte da parte delle compagnie aeree. L'annuncio di Aeroitalia arriva proprio dopo che pochi giorni fa Ita Airways aveva fatto sapere che da questa estate si potranno comprare i biglietti per viaggiare insieme al proprio animale domestico in cabina fino al limite dei 30 chili di peso.

Ross in aereo



Il volo di Ross e Evan (diminutivo con cui viene chiamato il Setter) è stato gestito in modo simile a quello avvenuto il 23 settembre scorso per Moka e Honey, ovvero dandogli la possibilità di rimanere accanto alle reciproci persone di riferimento, Marcello Marchetti di Cremona e Adriano Checcucci di Firenze, e a distanza l'uno dall'altro: erano infatti posizionati uno nella fila 18 e l'altro nella 33.

Come ogni volta sottolineiamo quando su Kodami tocchiamo questo argomento, vi ricordiamo sempre di valutare prima le condizioni di salute del vostro cane ma soprattutto il suo profilo psicologico e comportamentale rispetto a un'avventura di questo tipo. E' bene non separarsi dal proprio compagno canino ma anche non sottoporlo a eventuali stress. Come sempre, ogni cane è un individuo a sè ed è questa l'unica considerazione da fare ogni volta che si compie una scelta.