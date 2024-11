Un cane libero ha guidato un escursionista fino a 4750 metri di altezza: il fortunato incontro in Perù

Un escursionista è stato guidato da un cane libero su una montagna fino a 4.750 metri di altezza, in Perù. Come spiega in un video pubblicato su TikTok il cane è stato una vera e propria guida tra le rocce e la neve.

Un escursionista è stato guidato da un cane libero su una montagna a 4.750 metri di altezza, il punto più alto del passo di Punta Union, nella Cordillera Blanca, in Perù. Il protagonista della storia si fa chiamare "El guero ingles" sui social, dove ha condiviso il video della sua esperienza e l'emozione di trovare un compagno canino dove non avrebbe mai creduto possibile.

La storia dell'incontro raccontata sui social: il video virale di Tiktok

Il video è stato pubblicato il 14 ottobre ma come ha spiegato in un'intervista rilasciata a Newsweek, l'incontro risale all'ottobre 2022. All'epoca l'escursionista era impegnato in un percorso di trekking a Santa Cruz, nel cuore del Parco Nazionale Huascarán. Nonostante si tratti di un percorso molto noto agli appassionati è necessaria comunque una buona dose di esperienza per affrontarlo a causa della scarsa visibilità e della neve.

L'uomo nel momento in cui ha incontrato il cane era solo, si era separato dal suo gruppo tempo prima, ma per fortuna in suo soccorso è giunto il cane a "indicargli la strada" e a fargli compagnia.

Come ha raccontato lo stesso "El guero ingles" su TikTok, raccontando la sorpresa di vedersi comparire davanti il cane durante la salita è stata: «E tu che ci fai quassù?», è stata la sua prima reazione. I due hanno poi continuato a farsi compagnia per un bel tratto, tanto che ironicamente l'escursionista indica il cane come la sua «nuova guida».

La «nuova guida» esperta: l'arrivo in cima

I due hanno affrontato le rocce e le cime innevate per un bel tratto del percorso fino ad arrivare, insieme, al punto più impegnativo del passo. Anzi, l'uomo è molto più lento del cane che lo precede sul sentiero aprendogli la strada.

Dopo una breve sosta per ammirare il panorama e riposare i due si sono ricongiunti con il gruppo degli altri escursionisti e con loro c'era un altro cane, esperto come il primo. Durante la discesa però le loro strade si separano per ritrovarsi poi nuovamente insieme a valle dove come due vecchi amici hanno «condiviso un burrito insieme».

Il Parco Nazionale Huascaran non ammette animali domestici, ma il caso del cane del passo di Punta Union è a sé. Vista la conoscenza del territorio e la sua familiarità con i turisti di passaggio, il cane protagonista del video probabilmente è uno dei tanti cani liberi che vivono all'interno dei villaggi che circondano Santa Cruz. Non è raro che questi animali si spingano fino in vetta per "accompagnare" le persone come vere e proprie guide.