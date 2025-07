Chihuahua salva il suo umano caduto in un crepaccio tra i ghiacci: “Piccolo eroe a quattro zampe”

Venerdì 4 luglio un uomo è caduto in un crepaccio sul ghiacciaio svizzero di Fee Gletscher. A salvarlo è stato il suo Chihuahua: restando accanto al crepaccio e attirando l’attenzione dei soccorritori e ha permesso il recupero in tempo.

Cade in un crepaccio tra i ghiacci ma viene salvato dal suo Chihuahua. È successo venerdì 4 luglio in Svizzera, sul ghiacciaio di Fee Gletscher. Se non fosse stato per la perseveranza del suo piccolo compagno di viaggio l'uomo non sarebbe sopravvissuto.

Come ha fatto il piccolo Chihuahua a salvare il suo umano

L'uomo stava viaggiando sul ghiacciaio con il suo cagnolino nel primo pomeriggio di venerdì quando improvvisamente è caduto in un crepaccio nascosto dalla neve. Per fortuna però non era solo: mentre era bloccato nel ghiaccio, il suo fedele compagno è rimasto sul bordo del crepaccio. Non si tratta di un San Bernardo, di un Malinois o di un altro cane eroe, ma di un piccolo Chihuahua che in questa storia si è ritagliato il ruolo di un gigante.

L'alpinista aveva con sé un walkie-talkie con cui è riuscito ad allertare i soccorsi, il problema è che è molto difficile individuare una persona dispersa sotto il manto di neve, anche se ha fatto partire la chiamata di emergenza. Verso le ore 15 è intervenuta un equipaggio di Air Zermatt con a bordo tre specialisti del soccorso è decollato in direzione del ghiacciaio: "Sul posto, la ricerca del luogo del crollo si è rivelata ardua. La superficie del ghiacciaio era ampia e il buco era appena visibile", hanno raccontato i soccorritori.

Poi un momento decisivo: uno degli operatori nota un piccolo movimento su una roccia: si tratta del Chihuahua. Proprio accanto a lui c'era il crepaccio nel quale il povero alpinista era precipitato. Grazie al comportamento del cane, la squadra è quindi riuscita a localizzare il luogo esatto dell'incidente e a recuperare l'uomo in tempo.

Il cagnolino non si è mosso per tutta l'operazione e ha seguito da vicino ogni movimento degli operatori. "È corretto dire che il suo comportamento ha contribuito in modo significativo al successo del salvataggio". Anche il piccolo Chihuahua si è meritato l'appellativo di "cane eroe".

Chi è il Chihuahua

Il Chihuahua è noto soprattutto per le sue piccole dimensioni – pesa fino a 2,5 chilogrammi – ma non bisogna dimenticare che non va trattato come un peluche o un oggetto da portarsi dietro in borsetta. Il Chihuahua resta sempre un cane, e come tutti gli altri individui della sua specie merita rispetto da parte di chi lo sceglie come compagno di vita.

Seppur di piccole dimensioni ha un gran carattere e adora vivere a stretto contatto con la sua famiglia che proteggerebbe a qualsiasi costo. Per questo anche il cagnolino sui ghiacciai non si è mai allontanato dal suo compagno umano e ha seguito attentamente le operazioni di soccorso. Non avrebbe mai lasciato il suo amico a un destino incerto.