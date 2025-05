Trovati 2 orsi marsicani morti nel lago di Scanno

Gli orsi trovati morti a scanno (Foto di Paolo Forconi)



I corpi di due orsi marsicani morti sono stati trovati nel lago di Scanno. La foto insieme alla notizia dell'avvistamento è stata data dallo zoologo Paolo Forconi, noto in Abruzzo per le iniziative riguardanti gli orsi abruzzesi.

"C'è una recinzione fatiscente con pali di legno da cui potrebbero essere passati", ipotizza Forconi parlando con Fanpage.it.

Chi sono i due orsi morti nel lago di Scanno

Lo zoologo ha accompagnato la foto con la didascalia "La strage continua", e "Per fortuna che c'è Sammarone", riferimento polemico alla gestione del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise diretto da Luciano Sammarone. Nello scatto che accompagna il post, gli orsi privi di vita sono riversi a faccia in giù nell'acqua turchese del lago di Scanno, una delle aree più frequentate dalla popolazione di marsicani ma esterna rispetto ai confini del Parco.

Gli orsi sembrano entrambi cuccioli, e la loro morte si lega a un trend già visto all'interno della popolazione, come aveva segnalato a Fanpage.it lo zoologo dell'Università La Sapienza di Roma, Paolo Ciucci: "C'è una mortalità dei cuccioli di circa il 50% a un anno di età. In termini concreti vuol dire che di questi 9 avvistati, su 10 contati, in base alle nostre stime 4 non riusciranno a passare l'inverno e arrivare a marzo 2026. È un fenomeno consueto nelle popolazioni di orso, però laddove si parla dell'orso marsicano, oggetto di una particolare protezione e portatore di un elevato valore in termini di conservazione, questi numeri devono essere approfonditi. Non si capisce ancora, dati alla mano, i motivi di questa elevata mortalità".

Al momento l'ipotesi più probabile sembra essere quella di un incidente che avrebbe coinvolto i piccoli.

Chi è l'orso marsicano

L'orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) è una sottospecie endemica dell'Appennino centrale e la sua presenza rappresenta un simbolo della biodiversità della regione.

La popolazione di orso più rara al mondo conta oggi circa 60 individui, e proprio per questo ogni perdita è un colpo durissimo per la conservazione e il futuro della specie. Di recente, nell'ambito del monitoraggio condotto dal Parco Nazionale, l'ente che si occupa della conservazione di questa specie unica al mondo, sono stati avvistati 10 nuovi cuccioli, a cui si aggiungono i 4 cuccioli nati fuori dall'area protetta.

Solo poche settimane fa, un altro orso marsicano trovato morto in Abruzzo, tra i sentieri di montagna di Goriano Sicoli. Le indagini per approfondire le cause del decesso sono ancora in corso.