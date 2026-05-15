Trentino, il Comune di Ala pubblica un vademecum su come comportarsi in caso di incontro con un lupo

Il Comune di Ala, in Trentino, ha pubblicato sul sito ufficiale dell'amministrazione locale 5 consigli rivolti alla cittadinanza in caso di incontro con un lupo. Tra questi l'indicazione a non abbandonare cibo e rifiuti organici e tenere il proprio cane al guinzaglio in prossimità di boschi.

Già dal titolo si capisce che chi ha scritto un vademecum nel caso di incontro con il lupo nel Comune di Ala è cosciente di quanto siamo noi umani ad invadere i territori delle altre specie e a non assumere nemmeno l'atteggiamento corretto per evitare pericoli e disturbi alla fauna locale.

E' stato infatti pubblicato un articolo sul sito ufficiale del Comune trentino intitolato: "Il lupo è un animale schivo che evita sempre l'uomo, comunque è bene assumere un comportamento corretto" in cui sono riportate 5 buone prassi da mettere in atto se ci si trova di fronte a un esemplare, in un'area densamente popolata dal canis lupus lupus.

I "5 consigli utili da seguire" indicati dal Comune, sono:

Non abbandonare cibo e rifiuti organici soprattutto in prossimità delle abitazioni o delle aziende zootecniche/allevamenti. Custodisci i tuoi animali domestici e soprattutto la notte accertati che siano ospitati in un luogo sicuro. Se passeggi con in tuo cane in zone prossime ai boschi mantienilo al tuo fianco oppure portalo al guinzaglio, potrai evitare attacchi al tuo cane. Se noti la presenza del lupo o ritrovi carcasse di animali predati, comunicalo al servizio foreste, ai custodi forestali o al guardiacaccia di zona. Se sei un allevatore e hai bisogno di opere di prevenzione per i tuoi animali domestici, contatta la stazione forestale di Ala.

Questi punti sono molto esplicativi del tipo di problematiche legate alla convivenza con il selvatico per eccellenza che, negli ultimi tempi, è finito di nuovo nel mirino degli esseri umani in Italia. Con l'approvazione infatti della direttiva europea che ha declassato il lupo da specie "particolarmente protetta" a solo "protetta", il parente del cane domestico sta affrontando tempi bui nel Belpaese. E' cronaca di questi giorni, del resto, i numerosi casi di avvelenamento di diversi esemplari nel Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise e eventuali incontri con esiti infausti lato umano in Trentino o in qualsiasi altra parte d'Italia sono assolutamente da scongiurare.

Come emerge però chiaramente rileggendo i cinque consigli del Comune di Ala, tutto dipende da comportamenti scorretti o errori di gestione da parte delle persone. Il lupo, appunto come sottolineato a caratteri cubitali sul sito dell'amministrazione locale, è un animale decisamente schivo che non ha alcun interesse nell'entrare in contatto con noi, se non a causa dell'invasione umana nel suo areale che ha portato ad una maggiore confidenza ma anche e soprattutto a una maggiore disponibilità di risorse che lo fa avvicinare agli insediamenti umani.